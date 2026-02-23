Oude lantaarnpalen in maart uitgedeeld

PEKELA – Door het aanhoudende winterweer van de laatste weken heeft het langer geduurd dan gedacht, maar de oude lantaarnpalen langs het Pekelder Hoofddiep zijn dinsdag 17 februari allemaal vervangen voor nieuwe.
Dat betekent dat de gemeente de oude nog goeie lantaarnpalen kan gaan uitdelen aan de Pekelders die zich hebben ingeschreven voor de koop van een lichtmast. Er hebben zich echter zoveel inwoners aangemeld dat ze niet iedereen tevreden kunnen stellen. Degene die zich het eerst hebben gemeld komen ook het eerst in aanmerking.
In week 8 werd alles geïnventariseerd. Mensen krijgen zo snel mogelijk bericht of ze wel of niet in aanmerking komen. In de tweede week van maart worden de oude lantaarnpalen uitgedeeld aan de gelukkige kopers.
Bron: Gemeente Pekela