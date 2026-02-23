Potgrondactie Muziekvereniging Jeduthun Sellingen

SELLINGEN – Met het voorjaar in aantocht komt ook de jaarlijkse potgrondactie van de muziekvereniging Jeduthun Sellingen eraan! Het betreft universele kwaliteitspotgrond in zakken van 40 liter.
Wil je potgrond bestellen?
De bestellingen gaan alleen onder vooruitbetaling: betaald voor 2 maart = besteld en het wordt zaterdag 7 maart bij je thuis in Sellingen e.o. afgeleverd. Gemak dient de mens!
Klik HIER om te bestellen. Vermeld daarbij duidelijk je naam en adres.
Met deze actie steun je de muziekvereniging in de aanschaf van muziekinstrumenten.
Bron: Jeduthun