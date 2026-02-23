PvdA-GroenLinks Stadskanaal trapt de verkiezingscampagne af

STADSKANAAL – Met energie en vertrouwen heeft PvdA-GroenLinks Stadskanaal de verkiezingscampagne officieel afgetrapt. Tijdens een goedbezochte bijeenkomst is zowel de kieslijst als het programma vastgesteld. De volledige kieslijst is als bijlage bij dit persbericht toegevoegd. De lijst is een mix van ervaring en nieuwe gezichten. De top 3 van de lijst was al even bekend: lijsttrekker is de huidige fractievoorzitter Heidi Koorn. Op plek 2 staat nieuwkomer Heloïse Jonkers en wethouder Egbert Hofstra bezet plek 3 en is opnieuw wethouderskandidaat.

Er is een aantal bekende lijstduwers op de lijst te vinden waaronder Angelique Bruinsma, Aaldrik Pot, Jordi Nijgh en gedeputeerde Nadja Siersema. De lijst wordt afgesloten met Grietje Schipper, van wie na een lange en betrokken periode vermoedelijk afscheid zal worden genomen. Het vastgestelde programma bevat sociale en duurzame plannen waarmee de nieuwe gezamenlijke partij een stevig, toekomstgericht verhaal wil neerzetten.

De partij gaat de verkiezingen in met één duidelijke boodschap: Samen Sterk. Kies Sociaal. Het uitgangspunt is een gemeente waarin iedereen meetelt, gehoord wordt en gelijke kansen krijgt.

Betaalbaar en prettig wonen staat hoog op de agenda. Iedereen verdient een comfortabel, goed geïsoleerd huis in een groene en veilige buurt. De partij wil regels rond wonen en bouwen versoepelen, zodat jongeren en ouderen makkelijker een passende woning vinden. Inwoners die hun woning niet zelf kunnen verduurzamen, moeten daarbij ondersteuning van de gemeente kunnen krijgen.

Ook zorg en welzijn moeten dichtbij en toegankelijk zijn. Goede zorg is betaalbaar en op maat. Wie een steuntje in de rug nodig heeft, moet dat krijgen. Kinderen mogen niet opgroeien in armoede. Daarom wil de partij onder meer een mobiel zorgloket dat alle wijken bezoekt, zodat hulp letterlijk dichterbij komt.

Op het gebied van economie en leefbaarheid zet de partij in op kansen voor jongeren en passend werk voor iedereen. Een aantrekkelijke omgeving met ruimte voor sport, cultuur en recreatie hoort daarbij. Sport- en cultuurlocaties moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn. Daarnaast wil de partij investeren in duurzame innovatie, betere bereikbaarheid en vergroening. Met gratis openbaar vervoer voor mensen met een laag inkomen wordt de bewegingsvrijheid vergroot. Fietsen en wandelen moeten – ook ’s avonds – veilig kunnen. De komst van de Nedersaksenlijn en een station op het Dideldomterrein ziet de partij als belangrijke impuls voor werkgelegenheid, onderwijs en ondernemerschap.

Om in gesprek te blijven met inwoners organiseert PvdA-GroenLinks binnenkort twee inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners vrij binnenlopen om in gesprek te gaan met de wethouder, de lijsttrekker en andere kandidaten. De partij vindt het belangrijk dat inwoners hun ideeën, zorgen en plannen kunnen delen en zich écht gehoord voelen.

Lijsttrekker Heidi Koorn zegt hierover:

“Wij kiezen voor een Stadskanaal waar niemand aan de kant staat. Waar je betaalbaar kunt wonen, goede zorg dichtbij is en jongeren echte kansen krijgen. Maar vooral: waar inwoners weten dat hun stem telt. We gaan graag met mensen in gesprek, want samen maken we onze gemeente sterker.”

kandidaten PvdAGroenlinks Stadskanaal gemeenteraadsverkiezingen 2026

Heidi Koorn Heloïse Jonkers Egbert Hofstra Rudi Welling Simone La Brijn Folkert Cuperus Angelique Bruinsma Kees Lueks Noortje Koerts Inge Sikkens Sebastian Bouma Nadja Siersema-Orsel Frank Pot Bianca van der Aa Frank Blaakmeer Roel Withaar Ans Kremer Jordi Nijgh Huib Groenendijk Jan Willem Kok Krijn Verweij Aaldrik Pot Grietje Schipper

Bron: Noortje Koerts, Fractieondersteuner PvdA-GroenLinks Stadskanaal