Samen fit en gelukkig in Bibliotheken Westerwolde: activiteiten rond bewegen, gezondheid en ontmoeten

WESTERWOLDE – In maart 2026 organiseren de bibliotheken in Westerwolde de campagne Samen fit en gelukkig. Met een gevarieerd programma nodigt de bibliotheek inwoners uit om samen te

werken aan hun gezondheid. Niet alleen door te bewegen, maar ook door aandacht te

hebben voor mentale veerkracht, sociale contacten en praktische vaardigheden.

Doe bijvoorbeeld mee aan:

Samen wegwijs in online zorg (Digivitaler)

Woensdag 4 maart en woensdag 11 maart, bibliotheek Bellingwolde, 10.00 – 12.00 uur

In deze computercursus leer je hoe digitale zorg werkt en ontdek je waar je betrouwbare

informatie over gezondheid vindt. Je oefent in een kleine groep met websites zoals Thuisarts.nl

en leert inloggen in het patiëntenportaal van de huisarts en het ziekenhuis. Deze activiteit is

gratis, het is wel fijn als je je even aanmeldt.



Workshop Positieve Gezondheid – Wat helpt jou om je goed te voelen?

Donderdag 5 maart, bibliotheek Ter Apel, 14.00 – 16.00 uur.

Wat betekent gezondheid voor jou? Ontdek wat jou energie en plezier geeft in het dagelijks leven.

Tijdens deze workshop krijg je praktische inzichten en handige tips om bewuster te werken aan

jouw gezondheid en geluk. Deze activiteit is gratis, het is wel fijn als je je even aanmeldt.

In samenwerking met Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN).

Workshop Rondkomen met je geld

Donderdag 19 maart, bibliotheek Blijham, 14.00 – 16.00 uur In deze workshop leer je handige tips om meer overzicht te krijgen in je geldzaken – ongeacht je financiële situatie. Je leert bewuster omgaan met dagelijkse uitgaven, slim besparen op vaste lasten en krijgt uitleg over toeslagen waar je mogelijk recht op hebt.



Samen wegwijs in online zorg (Digivitaler)

Maandag 23 en 30 maart, bibliotheek Ter Apel, 14.30 – 16.30 uur

In deze computercursus leer je hoe digitale zorg werkt en ontdek je waar je betrouwbare

informatie over gezondheid vindt. Je oefent in een kleine groep met websites zoals Thuisarts.nl

en leert inloggen in het patiëntenportaal van de huisarts en het ziekenhuis.



Lezing – Leven na depressie

Vrijdag 27 maart, bibliotheek Ter Apel, 19.00 – 20.00 uur

Veel mensen ervaren na een depressie nog steeds klachten in het dagelijks leven. Onderzoeker

Marjolein Viersen laat zien welke rol zinvolle activiteiten en mentale weerbaarheid spelen bij

herstel en het voorkomen van een terugval. Door Marjolein Viersen (UMCG).



Deze activiteiten zijn laagdrempelig en bedoeld om samen te ontdekken wat helpt om je fit,

energiek en gelukkig te voelen. Iedereen is welkom. Ervaring is niet nodig.

Het volledige programma van Samen fit en gelukkig in de Groningse bibliotheken is te vinden op

www.groningsebibliotheken.nl/fitengelukkig

