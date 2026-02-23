Slogan GroenLinks Westerwolde: Waardevol Westerwolde

WESTERWOLDE – Waardevol Westerwolde Dat is de slogan van de campagne van GroenLinks Westerwolde. Maar waar staat volgens GroenLinks Westerwolde waardevol voor? Lees dit in onderstaand bericht van Astrid Warntjes:



Waardevol betekent dat iets een grote waarde, betekenis of nut heeft. Zoals onze democratie. En het hart van de lokale democratie is de gemeenteraad. Als hoogste bestuursorgaan zitten hierin inwoners,

rechtstreeks gekozen door de inwoners. Hét lokale politieke platform, waar de stem van de burger direct invloed heeft op het gemeentebestuur. En dit is waar we 18 maart voor naar de stembus gaan.



Waardevol verwijst ook naar zaken die kostbaar, belangrijk, zinvol en van grote betekenis zijn. En dat is voor mij gemeente Westerwolde. Westerwolde is waardevol om de natuur, de ruimte, de mensen en de dorpen. Westerwolde heeft een rijke geschiedenis en een eigen identiteit, met vestingdorpen, streektaal en karakteristieke landschappen. Dit maakt Westerwolde een uniek en authentiek stukje Nederland, waar we heel trots op mogen en heel zuinig op moeten zijn.



Waardevol is ook wanneer je iets toevoegt, wanneer je van betekenis bent, wanneer anderen jou nodig hebben of een beroep op je doen, wanneer jouw inbreng op prijs wordt gesteld en wanneer men jou ziet staan in wie je bent en wat je kunt. Dat zijn voor mij de mensen van GroenLinks Westerwolde. De steunfractie. Het bestuur. En natuurlijk onze leden. Samen staan wij voor een gemeente die eerlijk en duidelijk is, die inwoners laat meebeslissen, die gezondheid en kwaliteit van leven vooropzet.



En we zijn waardevol om wie we zijn. Waardevol door onze persoonlijke waarden en idealen. Mijn ideaal is een samenleving waarin iedereen zich veilig voelt, gelijke kansen krijgt en waar verschillen worden gerespecteerd. Dat vraagt dat we elkaar vertrouwen. Dat we naar elkaar omzien. Want Westerwolde wordt sterker als we samenwerken en niemand achterlaten.



Ik geloof dat GroenLinks het verschil kan maken door te laten zien dat sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid hand in hand gaan. Zo willen wij bijvoorbeeld dat het energiezuinig maken van sociale huurwoningen sneller gaat. Iedereen heeft namelijk recht op een huis zonder schimmel, tocht, hitte of kou. We willen een gemeente waar iedereen prettig kan wonen, waar we voorbereid zijn op extreme buien en droogte en waar mensen niet vastlopen in geldzorgen of regels.



Graag werk ik mee aan het nemen van besluiten die niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties waardevol zijn. En dat kan ik niet alleen. Dit kan ik alleen als we het samen doen. Samen strijden voor een eerlijk bestaan en een gezonde toekomst. Zodat onze kinderen en kleinkinderen opgroeien met een perspectief; in een betaalbaar huis, in schone lucht en in een gezonde omgeving.

Stem daarom GroenLinks Westerwolde.



Astrid Warntjes, lijsttrekker GroenLinks Westerwolde