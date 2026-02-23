SP Pekela bezoekt midden- en kleinbedrijf

PEKELA – SP Pekela heeft de afgelopen dagen diverse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in de gemeente Pekela bezocht. Met de actie onder het motto “WieS mit onze ondernemers” spreekt de partij haar waardering uit voor het lokale ondernemerschap.
Tijdens de gesprekken ging het onder meer over werkgelegenheid, het uitbreiden van de succesvolle Pekelder Aanpak, het actief ondersteunen van kleine en lokale ondernemers en het stimuleren van sociaal ondernemerschap. “Er is goed geluisterd naar signalen en ideeën vanuit het bedrijfsleven”, aldus lijstrekker Ellen van Klaveren.
SP Pekela benadrukt dat soms wordt onderbelicht dat de partij er ook is voor de bloemist, de slager en de vele kleine ondernemers die dagelijks bijdragen aan de leefbaarheid van Pekela. Het midden- en kleinbedrijf vormt volgens de partij de ruggengraat van de lokale economie. De opbrengst van de gesprekken wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het verkiezingsprogramma.
Bron en foto’s: SP Pekela