SP Pekela bezoekt midden- en kleinbedrijf

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 23 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS NOG REGEN | WOENSDAG HEEL ZACHT

Met een westen- tot zuidwestenwind wordt het een wisselvallige dag met meestal veel bewolking en soms wat regen of motregen, maar af en toe ook een paar redelijke opklaringen. Daarbij staat er windkracht 3 tot 4 en koud is het natuurlijk niet want het is steeds 8 tot 10 graden.

Vannacht daalt de temperatuur tot ca. 6 graden en veel zal er dan niet veranderen. Morgen is er ook nog vrij veel bewolking en soms kan een buitje vallen, maar de wind neemt wat af en draait bij naar het zuidwesten tot zuiden. Middagtemperatuur daardoor rond 10 graden.

Woensdag wordt daarna een heel zachte dag, want met zonnige perioden en een zuidoostenwind loopt het op tot rond de 15 graden-grens. Donderdag draait de wind terug naar zuid tot zuidwest, maar ook dan kan het nog 15 graden worden. Vrijdag en volgend weekend is er wel weer kans op wat regen en dan koelt het iets af: vrijdag wordt het zo’n 12 graden en volgend weekend waarschijnlijk ongeveer 10 graden.