Terug van weggeweest: Weerbaarheid voor Dames!

OUDE PEKELA – Je hoort en leest het steeds vaker in het nieuws: vrouwen voelen zich niet altijd veilig op straat. Daarom komt Zempo weer met hun weerbaarheidstraining speciaal voor dames! Ze willen jou helpen om sterker, zekerder en zelfbewuster in het leven te staan.
Wil jij:
– Zelfverzekerder zijn?
– Veiliger over straat lopen?
– Je angsten beter onder controle krijgen?
-Weerbaarder worden – mentaal én fysiek?
Wat leer je tijdens de training?
• Je grenzen voelen én duidelijk aangeven
• Reageren onder druk
• Basis fysieke zelfverdediging
• Mentale kracht en meer zelfvertrouwen
Praktisch:
• Training in een veilige omgeving
• Ervaren, gediplomeerde instructeurs
• Sportieve, gemakkelijke kleding
• Humor is welkom
• Voor dames vanaf 14 jaar.
Wanneer:
Maandagavond 20.00 – 21.00 uur
Start: 16 maart 2026
Locatie: Sportvereniging Zempo
Sportlaan 6, 9665 HT Oude Pekela
Gedurende deze 9 weken mag je onbeperkt sporten in de fitness!
Samen werken aan kracht, vertrouwen en veiligheid.
Tag een vriendin die dit ook moet weten!
Aanmelden of meer informatie? Stuur gerust een berichtje! Of mail naar info@zempo.eu
Bron: Sandra Norder