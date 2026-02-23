Treant en GGZ Drenthe bundelen krachten voor zwangeren met een psychische kwetsbaarheid

EMMEN – Vrouwen die tijdens de zwangerschap en kraamtijd te maken hebben met psychische of psychiatrische problematiek kunnen vanaf dit jaar terecht op de POP-poli van Treant. Op de POP-poli – ofwel polikliniek Psychiatrie, Obstetrie (Verloskunde) en Pediatrie (Kindergeneeskunde) – werken Treant en GGZ Drenthe nauw samen om hen passende medische en geestelijke gezondheidszorg te geven.
De polikliniek zorgt voor vroegtijdige signalering, diagnostiek, behandeling en begeleiding, waarbij moeder, kind en gezin centraal staan. Deze POP-poli maakt onderdeel uit van het bredere samenwerkingsverband rondom zwangeren met een psychische kwetsbaarheid in de Veenkoloniën. Dit noemen we ook wel het POP-netwerk.
Eerste POP-poli bij Treant
Hoewel in Drenthe relatief veel zwangeren met een psychische kwetsbaarheid wonen, vaak met meervoudige en complexe problematiek, ontbrak het bij Treant aan een POP-poli. Vanuit Treant en GGZ Drenthe ontstond daarom de gezamenlijke wens een POP-poli op te zetten. Dit heeft geleid tot een nieuwe samenwerking waarbij Treant verantwoordelijk is voor de verloskundige en kindergeneeskundige zorg en GGZ Drenthe voor de psychiatrische zorg. Gynaecoloog Marjon Riksen van Treant en psychiater Cecil Prins-Aardema van GGZ Drenthe: ‘We zijn erg blij met onze nieuwe samenwerking. Zo kunnen we samen écht het verschil maken in de zorg voor deze zwangeren.’
Samenwerken aan een goede start
Op de POP-poli werken gynaecologen en kinderartsen van Treant, psychiaters en verpleegkundigen met een sterke gerichtheid op het gezin van GGZ Drenthe, eerste- en tweedelijns verloskundigen en andere disciplines, zoals medisch maatschappelijk werk, intensief samen. Met als doel de zorg voor moeder en kind laagdrempeliger en kwalitatief beter te maken, zodat moeder, kind en gezin een zo optimaal mogelijke start krijgen. Zwangeren met een psychische kwetsbaarheid uit de gehele regio kunnen via hun huisarts een verwijzing krijgen voor een eerste gesprek op de POP-poli. De POP-poli bevindt zich op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.
Bron: Treant