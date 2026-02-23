Video: Vooruitblik op Tocht om de Noord 2026 in Winschoten

WINSCHOTEN – In de voormalige Tramwerkplaats in Winschoten vond vrijdag een bijeenkomst plaats rond de jubileumeditie van wandelfestival Tocht om de Noord. Tijdens de bijeenkomst blikten ambassadeurs en betrokkenen vooruit op de editie van 2026, die door het Oldambt trekt.
Tocht om de Noord is een jaarlijks wandelfestival waarbij deelnemers een weekend lang door een Groningse regio wandelen. Onderweg staan landschap, cultuur en verhalen uit de streek centraal.
Volgens Rik Jan Luiting, onderdeel van de organisatie, verhuist het evenement ieder jaar naar een andere gastgemeente. “De afgelopen jaren gaan we steeds naar een andere gastgemeente en nu is het Oldambt weer aan de beurt,” vertelt hij. “Iedere keer als we terugkomen kiezen we een nieuw thema.”
Voor 2026 is dat thema Adem de Graanrepubliek. “We willen deelnemers het gebied echt laten beleven,” zegt Luiting. “Het gaat niet alleen om wandelen, maar ook om het verhaal van het landschap en de omgeving.”
De inschrijving voor Tocht om de Noord 2026 start op 1 maart om 18.00 uur en is volgens de organisatie doorgaans snel volgeboekt.
Malou Vos