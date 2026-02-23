Winter Wonderland-showavond trekt volle tribune in Onstwedde

ONSTWEDDE – Gisteravond vond in Manege De Driesporen een spectaculaire showavond plaats met als thema Winter Wonderland. De tribune was goed gevuld en het publiek genoot zichtbaar van een avond vol verrassende acts.
Centraal in het verhaal stond de diamant van de Winterkoningin, die op mysterieuze wijze was verdwenen. Rondom dit sprookjesachtige thema werden diverse shows opgevoerd, waarin ruiters en deelnemers het verhaal tot leven brachten. Alles werd aan elkaar gesproken en ondersteund door mooie muziek, wat ervoor zorgde dat de beleving compleet was.
De manege was volledig aangekleed in wintersferen en ook de deelnemers verschenen prachtig uitgedost passend bij het thema. In totaal hebben ruim 80 mensen bijgedragen aan het tot stand komen van de show, zowel voor als achter de schermen.
De enorme opkomst en enthousiaste reacties uit het publiek maakten dat de organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde avond!
Bron: Dorien Smith
Foto’s Ko Kamies