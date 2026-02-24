Actuele documentaire Mr. Nobody Against Putin in Filmhuis

VEENDAM – Dinsdagavond 3 maart is de indrukwekkende documentaire Mr. Nobody Against Putin te zien in Filmhuis vanBeresteyn. Deze internationaal geprezen film biedt een dapper en onthullend inkijkje in de Russische propagandamachine.
De Deens-Tsjechisch-Duitse productie, geregisseerd door David Borenstein en Pavel Talankin, volgt Pavel ‘Pasha’ Talankin: een geliefde en bescheiden leraar in het Russische stadje Karabash. Voor zijn leerlingen is hij mentor, grappenmaker en veilige haven. Maar wanneer Rusland Oekraïne binnenvalt, verandert zijn school in rap tempo in een instrument van staatspropaganda.
Vlaggen worden gehesen, geschiedenislessen herschreven en kinderen marcheren en zingen militaire odes. In zijn rol als schoolvideograaf krijgt Pasha de opdracht om deze nieuwe werkelijkheid vast te leggen. Wat hij filmt is echter niet het gewenste patriottische spektakel, maar de sluipende angst, het verlies van vrijheid en de militarisering van een hele generatie. Zijn camera wordt zijn wapen.
Mr. Nobody Against Putin is een scherpe en ontluisterende film over staatscontrole, de kwetsbaarheid van onderwijs en de morele keuzes waarvoor gewone burgers komen te staan onder druk van een autoritair regime. De documentaire is spannend en actueel, maar ook verrassend licht van toon. Ondanks de dreiging blijft Pasha een sprankelende en warme verteller, wiens humor en menselijkheid de film een bijzondere gelaagdheid geven.
Datum: Dinsdag 3 maart 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn