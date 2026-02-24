Feestelijke Crazy Piano’s Night bij Gastrobar MOOD

WINSCHOTEN – Op zaterdag 28 maart staat Gastrobar MOOD volledig in het teken van muziek, beleving en samenzijn tijdens een feestelijke Crazy Piano’s Night. Van 19:30 tot 23:30 uur verandert MOOD in een bruisende pianobar waar live muziek, lekker eten en borrelen samenkomen in één energieke avond uit. Een avond met saxofonist, zang, drum en uiteraard piano.

Tijdens deze speciale editie verzorgt KeyZ – Live Pianoshow een interactieve show vol verzoeknummers, meezingers en muzikale verrassingen. Bezoekers kunnen rekenen op een dynamische setting waarin volop wordt meegezongen, gedanst en genoten.

KeyZ! brengt een energieke, veelzijdige liveshow waarin tijdloze klassiekers en de grootste hits van nu samenkomen in één muzikale explosie. Verwacht geen standaard covers! ieder nummer krijgt een unieke, authentieke KeyZ!-twist waardoor de songs als warme broodjes over de toonbank vliegen.

Met hun mix van professionaliteit, humor en aanstekelijk enthousiasme weten deze topmuzikanten elke gelegenheid om te toveren tot een onvergetelijke belevenis. Van intiem feestje tot groot bedrijfsevent: KeyZ! laat jouw evenement draaien als een vers geoliede machine en zorgt keer op keer voor een avond vol sfeer, energie en meezingplezier.

Compleet avondje uit

Naast de live pianoshow biedt MOOD deze avond:

De reguliere borrelkaart

Een speciaal samengesteld 3-gangen sharing menu

Vanwege het interactieve karakter van de avond, adviseert Gastrobar MOOD om tijdig te reserveren om een tafel vast te leggen. Vol = vol.

Met Crazy Piano’s Night onderstreept MOOD haar ambitie om eten, borrelen en sfeer op een speciale manier te combineren. Bezoekers kunnen zich verheugen op een avond waar muziek, hapjes en drankjes en gezelligheid naadloos in elkaar overvloeien — precies zoals men van MOOD de komende tijd mag verwachten.

Na het succes van een zondagmiddag met live muziek heeft MOOD de smaak te pakken en zal het vaker muziek en eten combineren, ook staan er de komende periode andere gezellige middagen en avonden op het programma. Zo wordt er gewerkt aan een gezellige Drag Queen Bingo en ook aan een mannenavond waarin voetbal en lekker eten en borrelen gecombineerd worden.

Op zaterdag 18 april staat Wine and DIne met de Wijnprofessor weer op de agenda en ook wordt er gewerkt aan een foodmarket waarin MOOD met een aantal regionale partners gaat proberen een smaakvolle en sfeervolle middag te organiseren.

Reserveren en info via www.gastrobarmood.nl

Bron: Erik Nap