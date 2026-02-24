Finale mencompetitie bij De Woudruiters in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 21 februari 2026 werd bij De Woudruiters in Vlagtwedde de finale van de mencompetitie 2025-2026 verreden. De wedstrijddag vormde de afsluiting van het competitieseizoen, waarin deelnemers gedurende meerdere wedstrijden punten konden verzamelen voor het eindklassement.
Tijdens de finale kwamen menners met paarden en pony’s in verschillende klassen aan de start. Het publiek kon genieten van fraaie dressuurproeven waarin samenwerking, controle en precisie centraal stonden. De sfeer was sportief en gezellig, met enthousiaste supporters langs de baan en trotse momenten na afloop.
Voor de mensportliefhebbers staat er binnenkort opnieuw een belangrijk evenement op het programma. Op 28 maart vindt in Vlagtwedde het Noordelijk Kampioenschap Mennen Dressuur voor pony’s plaats, gevolgd door het kampioenschap voor paarden op 29 maart. Daarmee blijft De Woudruiters een belangrijke rol spelen in de regionale paardensportkalender.
Fotograaf Freerk Boskers Fotografie was aanwezig om het evenement vast te leggen. De foto’s geven een impressie van de wedstrijden en de sfeer van deze geslaagde finaledag.
Fotografie Website: www.freerkboskersfotografie.nl