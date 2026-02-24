Fotografeer en meer….het Groote Zand

WESTERBORK – Neem je camera mee en ga op zaterdag 14 maart 2026 op pad met onze Drentsche Aa gidsen naar het Groote Zand. Er wordt aandacht besteed aan landschapsfotografie, maar ook andere manieren van fotograferen, zoals macrofotografie. De gidsen vertellen ook over het ontstaan van het Groote Zand en hoe het komt dat de natste delen hoger liggen dan het lagere droge heidelandschap.
Tijd: 13:30 tot 15:30 uur. Start is op de Parkeerplaats Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Oosthalen 8 bij Hooghalen.
Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandeling.
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa