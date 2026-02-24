DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Gisteren is tussen 10.30 en 10.45 uur op de parkeerplaats van de Aldi aan de Langen Straße een grijze Mercedes-Benz C 230 aangereden. Er zitten krassen op het spatbord aan de linker achterzijde. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen via 05932/72100.
Barßel
De politie is op zoek naar twee jongens. Ze worden in de omgeving van Barßel/Barßelermoor vermist. Het betreft de 10 jarige Nawid Rezayi en de 9 jarige Amir Rezayi. De jongens zijn gisteren om 16.30 uur te voet vertrokken voor een voetbaltraining, maar zijn daar niet aangekomen.
Het signalement van Nawid: slank postuur, bruine ogen en kort bruin haar. Hij is gekleed in een zwarte broek, donkerblauwe regenbroek, zwarte trui, donkergrijze winterjas en een geel veiligheidshesje.
Het signalement van Amir: bruine ogen en kort bruin haar. Hij is gekleed in een zilvergrijze jas met een kinderveiligheidshesje, blauw/rode trui, donkerblauwe regenbroek, rood/groene voetbalkousen, korte blauwe sportbroek, zwarte trainingslegging en zwart/rode sportschoenen. Hij heeft een sporttas bij zich.
Er is uitgebreid naar de kinderen gezocht. Hierbij werden ook een politiehelikopter en speurhonden ingezet. De politie denkt dat de vermissing met relationele omstandigheden te maken kan hebben. De kinderen wonen in een opvang; hun ouders in Afghanistan. Eventuele familiebanden in andere Europese landen worden momenteel onderzocht.
Heeft u de kinderen gezien, neem dan contact op met politie Cloppenburg via 04471/18600
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland