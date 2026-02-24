Live aflevering van Blueprint op vrijdag 13 maart

VEENDAM – Op vrijdag 13 maart vindt vanuit vanuit de foyer van theater vanBeresteyn in Veendam een live aflevering van Blueprint plaats. Te gast is de band VanderLinde. Presentator: Thomas Kaldijk.

VanderLinde – 20 Years on the road

Dit jubileumjaar wordt groots gevierd met de ’20 Years on the Road Tour’ én de release van hun negende studioalbum “The Way I Am Wired”. Tijdens de jubileumtour doet VanderLinde podia aan in heel Nederland én daarbuiten. Een feest van herkenning voor de fans, én een perfecte kennismaking voor wie de band nog moet ontdekken. Onder leiding van Arjan van der Linde (zang/gitaar/bas) vormen Wietze Koning, Christof Bauwens en Joost Van Soest een hecht collectief met internationale allure.

Na succesvolle tours met Fish en Bobby Kimball, plus lovende recensies in Der Spiegel, heeft VanderLinde zich bewezen als een betrouwbare live-act die consistent levert – een band die moeiteloos de ziel raakt

Over VanderLinde

In 2025 staat VanderLinde alweer 20 jaar op de planken. Om dit te vieren zullen tijdens de ‘20 YEARS ON THE ROAD TOUR’ in 2024/2025 vele podia in binnen- en buitenland worden aangedaan en zal het negende studioalbum “The Way I Am Wired’ uitkomen.

Producent Erwin Musper (Mick Jagger, David Bowie, Van Halen, Chicago, Def Leppard, Anouk) heeft wederom de opnames voor zijn rekening genomen. Deze hebben plaatsgevonden in de GAM-studio’s te Waimes, België.

De ingrediënten voor de muziek van VanderLinde bevatten de Americana vibe van The Black Crowes, de melodieuze rock van Aerosmith, de nostalgische ballades van James Taylor, vermengd met de eigenzinnige composities van Arjan van der Linde.

Naast zijn eigen fantastische band heeft Arjan van der Linde de laatste jaren een aantal topmuzikanten weten te strikken om op zijn albums mee te spelen. Zo zijn het Amerikaanse Venice en Walk The Moon, The Cincinnati Symphonie Orchestra, Roel Spanjers (Frédérique Spigt/Normaal), Bart Schwertmann (Kayak), Fokke de Jong (Normaal/KOTW), Léon Klaasse (Powerplay/The Pilgrims), Govert van der Kolm (KOTW) en Dana Keller (Marvin Gaye/Stevie Wonder) op eerdere albums te horen. Op het allernieuwste album is o.a. het muzikale wonder Bertolf te horen.

De afgelopen jaren trad VanderLinde vooral in het buitenland op. De band tourde o.a. met Fish (Marillion), Doc Holliday en Bobby Kimball (TOTO). In 2019 verzorgde Vanderlinde een optreden op het Kunst!Rasen-festival in Bonn, waar onder meer Fish, Jethro Tull en Riverside ook te bewonderen waren. In Nederland verscheen VanderLinde in vele voorprogramma’s bij bands zoals Di-Rect, Van Dik Hout en Winger op het podium.

Duitse radiozenders als NDR2 en WDR3 hebben de band jaren geleden al omarmd. Recensenten spreken zich lovend uit over de in het verleden uitgebrachte albums en als kers op de taart kreeg de band zelfs een recensie in Duitslands grootste magazine ‘Der Spiegel’.

Samenstelling: Arjan van der Linde: Basgitaar, Gitaar en Zang

Wietze Koning: Gitaar

Christof Bauwens: Gitaar en Zang

Joost Van Soest: Drums

Live aflevering Blueprint

Datum: 13 maart

Tijd: 17.00 – 19.00 uur

Locatie: Foyer theater vanBeresteyn

Gast: band VanderLinde

Entree: Gratis

Bron: Thomas Kaldijk