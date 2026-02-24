Nijestee sluit zich aan bij samenwerkingsverband GeWOON Groen

ZUIDBROEK, GRONINGEN – Woningcorporatie Nijestee sluit officieel aan bij samenwerkingsverband GeWOON Groen. Gisteren werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Lefier, Wold & Waard, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Acantus en Nijestee.
Woningcorporatie Nijestee, de grootste sociale verhuurder van de stad Groningen, sluit zich aan bij het regionale samenwerkingsverband GeWOON Groen. Met deze stap bundelen corporaties in de regio hun kracht om sneller vooruitgang te boeken in de verduurzaming van de woningvoorraad.
Sander van der Tol (bestuurder Nijestee): “Voor Nijestee is samenwerken onmisbaar om de grote opgaven in de volkshuisvesting aan te pakken. De verduurzaming van onze woningen kunnen we niet alleen. Door binnen GeWOON Groen samen te werken met andere corporaties, delen we kennis en staan we sterker. Zo kunnen we sneller stappen zetten naar betaalbaar en duurzaam wonen voor onze bewoners. Want dit lukt alleen samen!”
Extra expertise: klimaatadaptief en gestapeld bouwen
Met de komst van Nijestee krijgt GeWOON Groen extra expertise op het gebied van klimaatadaptief bouwen en gestapelde bouw. Die inzichten helpen de corporaties om scherper en slimmer te investeren in duurzame en toekomstbestendige woningen. “We zijn blij met de toetreding van Nijestee. Hun kennis en ervaringen sluiten perfect aan bij onze ambities. De timing kon niet beter: we zijn net gestart met de actualisatie van ons routeplan. We kijken uit naar de samenwerking en naar de stappen die we samen met ?n voor huurders kunnen zetten”, aldus Rolf Koops (projectdirecteur GeWOON Groen).
Bron: Groninger Huis