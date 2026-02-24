Odette wint smartwatch met prijsvraag met Omrin-Afvalapp

NIEUWE PEKELA – Odette uit Nieuwe Pekela kreeg vandaag haar gewonnen Garmin-smartwatch uitgereikt.
In december 2025 kreeg de Omrin Afvalapp een nieuwe update met handige functies. Om dat te vieren, konden gebruikers van de app via Omrin kans maken op een Garmin-smartwatch.
De gemeente Pekela haakte in op deze winactie door zelf een Garmin-smartwatch te verloten onder inwoners. Nijpekelder Odette was de gelukkige winnaar. ‘Normaal doe ik nooit mee aan winacties,’ vertelt ze lachend. ‘Misschien moet ik dat voortaan toch maar vaker doen.’
Wethouder Reiny Kuiper nodigde Odette uit op het gemeentehuis en overhandigde haar de smartwatch persoonlijk.
Bron: Gemeente Pekela