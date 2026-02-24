Script neemt Hacklab over en opent vestiging in Leeuwarden

GRONINGEN – Script, specialist in IT-trajecten voor mensen met autisme of hoogbegaafdheid, neemt de activiteiten van de stichting Hacklab in Leeuwarden over en opent op 1 mei 2026 een tweede vestiging. Met de overname brengt Script haar bewezen aanpak naar Friesland: een prikkelarme omgeving waarin neurodiverse IT-talenten zich in eigen tempo kunnen ontwikkelen en doorgroeien richting de arbeidsmarkt. Vanuit de vestiging in Groningen begeleidde Script in de afgelopen jaren meer dan 500 mensen en hielp ruim vijftig van hen aan een betaalde baan in de IT.

Een plek die wél werkt

De nieuwe vestiging biedt mensen met autisme een veilige plek voor toetreding tot de arbeidsmarkt, terugkeer naar school of een zinvolle dagbesteding. Mensen met autisme beschikken over unieke eigenschappen zoals oog voor detail, logisch denkvermogen en het snel herkennen van patronen. Talenten die perfect passen bij softwareontwikkeling.

Wat Script aanbiedt

Script biedt dagbesteding via de WMO en Jeugdwet, en re-integratietrajecten via gemeente of UWV. De trajecten zijn bedoeld voor wie wil doorgroeien naar werk, maar ook voor wie een fijne plek zoekt om zich te ontwikkelen. Deelnemers kunnen doorstromen naar zusterbedrijf Back to code of naar reguliere werkgevers.

Simon Huigen, GZ Psycholoog en oprichter van Script: “We hebben in de afgelopen 10 jaar ervaren dat in Groningen behoefte is aan wat Script doet. We hebben honderden mensen begeleid om rust, structuur en perspectief in hun leven te brengen. Ook hebben we tientallen deelnemers begeleid naar een reguliere baan in de IT. De kans om Hacklab over te nemen kwam op ons pad en samen met Nienke Hoeksma zijn we tot de conclusie gekomen dat een overname door Script zorgt dat de missie van Hacklab gewaarborgd wordt en we op deze manier nog meer mensen kunnen helpen.”

Hacklab in goede handen

Oprichter Nienke Hoeksma heeft zich jaren met veel succes ingezet om deelnemers te begeleiden naar een toekomst in de IT. Na 8 jaar heeft zij besloten dat het tijd is voor focus op haar andere onderneming, MKB Cyber Campus, en een nieuwe weg voor Hacklab. In Script ziet zij de juiste partner voor de overname van stichting Hacklab, zodat de lopende trajecten worden voortgezet en de missie van stichting Hacklab onveranderd blijft. Nienke Hoeksma zal in 2026 verbonden blijven aan Script en Hacklab, om te zorgen voor een soepele overdracht.

