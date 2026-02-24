Video: Kunstwerk en LEGO-dorp tonen toekomstbeeld van Blijham

BLIJHAM – Bij Educatiecentrum De Bostuin in Blijham zijn een gezamenlijk kunstwerk en een LEGO-dorp onthuld waarin de toekomst van het dorp centraal staat. Het project werd uitgevoerd onder begeleiding van de Nicaraguaanse kunstschilder Manuel Alániz.
Kinderen en jongeren uit het dorp dachten de afgelopen periode na over hoe Blijham er in 2040 uit kan zien. Hun ideeën werden verwerkt in een groot kunstwerk en een LEGO-maquette die vrijdagmiddag werden gepresenteerd.
Volgens Alániz helpt kunst om jongeren hun ideeën zichtbaar te maken. “Met kunst kunnen jongeren laten zien hoe zij naar de toekomst kijken,” zegt hij.
Anita van der Noord, lid van de landelijke werkgroep Jeugdparticipatie, noemt het belangrijk dat jongeren betrokken worden bij hun leefomgeving. “Door jongeren mee te laten denken, geef je hen een stem in de toekomst.”
Initiatiefnemer Tjark Bos van De Bostuin is tevreden met het resultaat. “Het is mooi om te zien wat er ontstaat als jongeren samen creatief aan de slag gaan.”
Het kunstwerk en het LEGO-dorp zijn voorlopig te bekijken bij De Bostuin in Blijham.
Malou Vos