Vrijdag sterren kijken in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Aanstaande vrijdag is tijdens de Nationale Sterrenkijkdag de sterrenwacht van Tido van der Laan in Bellingwolde open voor het publiek.
In 1977 werd tijdens een rechtstreekse tv-uitzending vanaf het terrein van voormalig volkssterrenwacht Simon Stevin in Hoeven (Noord-Brabant) een nieuwlandelijk evenement gestart, nl. de landelijke sterrenkijkdagen. Het evenement had tot doel het grote publiek op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de sterrenkunde.
De beste manier hiervoor is het publiek uit te nodigen bij amateur sterrenkundigen en (volks)sterrenwachten zonder dat er kostenaanverbonden zijn. Dit bleek een schot in de roos te zijn, waar in de loop van de jarensteedsmeer publiek op af kwam.
Dit jaar wordt het evenement voor de vijftigste keer georganiseerd en op diverse locaties in het land staan bij amateurs en volkssterrenwachten weer de telescopen opgesteld voor het publiek,. Zo ook in Bellingwolde, waar ook sinds 1977 de kijkdagen worden georganiseerd en waar ook dit jaar de sterrenwacht weer open is voor het publiek. Er zullen bij heldere hemel drie telescopen opgesteld worden, waarmee gekeken kan worden naar de maan, Jupiter en diverse andere object zoals de Orionnevel. Bij bewolkt weer is er een kleine expositie en uitleg over de telescopen en sterrenkunde op de computer en smartphone.
De sterrenwacht is geopend op vrijdagavond 27 februari vanaf 19.00 uur tot 23.00uur. Iedereen is welkom, van jong tot oud, die graag iets meer wil zien of wil weten over de sterren. De sterrenwacht is gelegen aan de Sportweg 48 in Bellingwolde. voor info: sterrenwachtbellingwolde@ziggo.nl en www.sterrenwacht-bellingwolde.nl
Bron: Tido van der Laan