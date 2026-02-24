Wethouder Ans Grimbergen krijgt businesscase overhandigd

VEENDAM – Vandaag kreeg wethouder Ans Grimbergen door Johan Brongers, directeur van Tintengroep, de businesscase overhandigd.
Sinds 2022 werken de gemeente Veendam en deBasis Veendam samen aan een laagdrempelige manier om inwoners te ondersteunen. Deze aanpak blijkt effectief: inwoners weten de weg naar hulp beter te vinden en ondersteuning kan eerder en passender worden ingezet.
Om de resultaten en impact zichtbaar te maken, heeft deBasis Veendam een businesscase opgesteld. Deze werd op dinsdag 24 februari officieel overhandigd aan wethouder Ans Grimbergen door Johan Brongers, directeur van Tintengroep, waar deBasis Veendam onderdeel van is.
De overhandiging vond plaats bij De Ontmoeting, een van de locaties van deBasis Veendam waar ontmoeting, participatie en ondersteuning samenkomen. Met dit moment vragen de gemeente en deBasis Veendam aandacht voor het belang van toegankelijke hulp voor inwoners.
Een businesscase is om de maatschappelijke en economische impact van sociaal werk te laten zien. De Businesscase laat zien dat door in het voorliggend veld te normaliseren en te collectiveren, inwoners hun zelfredzaamheid vergroten en de gemeente kosten bespaard.
Bron en foto: Peter Panneman