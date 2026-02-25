Brandweer rukt uit voor woningbrand in Muntendam (foto-update)

MUNTENDAM – De Brandweerkorpsen van Veendam en Zuidbroek zijn vanavond kort voor half 8 uitgerukt voor een woningbrand in een blok van vier huurwoningen aan de Helder Camaraweg in Muntendam.
De bewoner was niet thuis. Uit voorzorg werden de overige drie woningen ontruimd. Ook was een ambulance aanwezig. De brandweer gaf een half uur na het uitbreken van de brand het sein: brand meester.
Even was er de angst dat de hond van de bewoner nog in de woning was. Dit bleek niet zo te zijn.
Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Er raakte niemand gewond. Salvage staat de bewoners bij in de afhandeling van de schade.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Chris Kranenborg