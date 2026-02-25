CDA stelt vragen over ronselen van jongeren voor georganiseerde criminaliteit

STADSKANAAL – De CDA-fractie in de gemeenteraad van Stadskanaal heeft het college vragen gesteld over de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Aanleiding is een recent bericht in Trouw waaruit blijkt dat jongeren via sociale media worden geronseld voor criminele klusjes, zoals het vervoeren of verhandelen van drugs, en dat zij eenmaal betrokken vaak onder druk niet meer durven te stoppen.
De CDA-fractie wil weten of het college deze signalen ook in Stadskanaal herkent en of er lokale cijfers of meldingen zijn over ronselpraktijken onder jongeren. Ook vraagt het CDA welke preventieve programma’s worden ingezet om jongeren weerbaar te maken, hoe de samenwerking tussen gemeente, politie, Openbaar Ministerie, scholen en jongerenwerk is ingericht en of deze aanpak toereikend is. Daarnaast wil de fractie weten of het college aanleiding ziet om aanvullende maatregelen te treffen om jeugdige betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit te voorkomen.
Eerder hebben de CDA-Kamerleden Straatman en Armut schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de regionale duiding van de cijfers, de effectiviteit van de huidige aanpak en de rol van scholen bij preventie en signalering.
Gerard Weinans: “Als criminelen onze jongeren via sociale media weten te bereiken, mogen wij niet achteroverleunen. We moeten lokaal alles op alles zetten om jongeren te beschermen, weerbaar te maken en criminelen geen ruimte te geven.”
Bron: CDA Stadskanaal