CDA stelt vragen over ronselen van jongeren voor georganiseerde criminaliteit

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 24 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEINIG ZON | MORGEN EN DONDERDAG ZACHT

De zon zullen we ook vandaag maar weinig zien en soms kan er een drup regen of motregen vallen, al zal dat zeker niet veel zijn. Er staat een zwakke wind uit zuidwest tot zuid en de maximumtemperatuur ligt vanmiddag rond de 10 graden.

Vannacht is er ook nog veel bewolking en morgen begint met met een mengeling van wolken en zon, maar morgenmiddag zal het vrij zonnig zijn. Er staat morgen een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost en daarmee stijgt de temperatuur naar een maximum van 15 tot 16 graden. Een beetje lente dus morgenmiddag.

Donderdag is het daarna ook zacht met een graad of 15. Door de dag heen zijn er dan zonnige perioden, maar later komt er meer bewolking. Vrijdag begint ook met wat zon maar later op die dag is er kans op enige regen. Maximum vrijdag nog rond 13, in het volgende weekend rond 11 graden. Het is dan licht afwisselend met wat zon en soms een bui.