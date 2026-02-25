STUDIO RTV WESTERWOLDE, RTV GO, GRONINGEN1 – GroenLinks en Samen voor Westerwolde mogen hun stellingen toelichten in ‘Op weg naar de stembus’



Op dinsdag- donderdagavonden brengen wij van 19.00 uur tot 20.00 uur lokale politiek tot leven.

In ons nieuwe programma ‘Op weg naar de stembus’ ontvangen onze presentatoren fractievoorzitters en lijsttrekkers van verschillende partijen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela.

Dinsdag waren te gast bij presentator Wietze de Roo, Wietze Potze van Samen voor Westerwolde en Astrid Warntjes van GroenLinks Westerwolde.

Zij kregen beide twee door inwoners van de Gemeente Westerwolde stellingen voorgelegd.

De techniek werd verzorgd door Chris Molema.



Wietze Potze is inmiddels acht jaar wethouder in de gemeente Westerwolde.

Geboren en getogen in het mooie Ter Apel en woont nog steeds daar.

Voordat hij wethouder werd zat hij twaalf jaar in de gemeenteraad.

Sinds 1 december is hij lijsttrekker van Samen voor Westerwolde een nieuwe partij in deze gemeente, die hij heeft opgericht samen met Wim Eilert.



Stelling 1

Een inwoner uit Ter Apel zegt, ons dorp draagt al jaren een enorme verantwoordelijkheid. Dus de druk op Ter Apel door de opvang van asielzoekers is te groot.

Dat wordt volledig beaamd door de lijsttrekker van Samen voor Westerwolde.

Ter Apel heeft geen problemen met 2000 opvangplekken, hebben we nooit gehad en zal Ter Apel ook niet hebben. Er is een probleem met de zogenaamde veiligelanders, daarvoor hebben we al heel lang gevraagd dat ze verspreid over Nederland zouden gaan worden.

Dat is helaas nog steeds niet gelukt.

Ter Apel vangt elke keer de grootste klap en Samen voor Westerwolde vindt dat we daar nu zo langzamerhand als de politiek, en dan niet de gemeentelijke politiek, maar de landelijke politiek, nu echt moet zeggen tot hier en niet verder, want het heeft invloed op het dagelijks leven van mensen, het heeft invloed op onze ondernemers, maar ook gewoon op de naam Ter Apel.

Samen voor Westerwolde vindt dat de grens niet op aantallen ligt, maar de grens ligt voor ons op wat je binnen die aantallen doet.

Alle zogenaamde veiligelanders komen via Ter Apel binnen, dat is het enige aanmeldcentrum in Nederland, dus krijgt Ter Apel (en omgeving) ook de problemen.

Dat we richting COA en ministerie gaan aangeven, dit contract gaan we niet langer doen. 2000 plekken, nogmaals, staat voor ons niet ter discussie, maar wij willen aanpassingen doen in het contract met de COA en die overlast van die ene groep niet meer te accepteren.



Stelling 2

Inwoners maken zich nogal zorgen over de financiële kwetsbaarheid, bijvoorbeeld, hoe zorgen we dat mensen niet steeds verder in de problemen raken?

Ook Samen voor Westerwolde ziet dit probleem, helaas niet alleen in onze gemeente.

De gemeente houd de laatste jaren steeds geld over van het potje die bestemd is voor de bestrijding van de armoede.

Dat klopt niet, we moeten gaan kijken waarom dat geld daaraan niet besteed wordt.

Dichter bij de mensen gaan staan en te weten komt waar het wringt.

Meer bekendheid over welke voorzieningen er zijn en de mensen daar over actief mee helpen.

Samen voor Westerwolde roept mensen op te gaan stemmen, elke stem is erg belangrijk en telt.

Het liefst natuurlijk op Samen voor Westerwolde, een partij met behoorlijke bestuurlijke ervaring.

Een partij die zich wil inzetten om voorzieningen als zwembaden, bibliotheken, maar zeker ook de scholen in stand te houden.

Astrid Warntjes, is de lijsttrekker voor GroenLinks Westerwolde. Zij is moeder van een tweeling die ze alleen heeft opgevoed. Ruim vijf jaar geleden is zij verhuisd naar Wedde om haar ouders te ondersteunen als mantelzorger.

Zij heeft In Groningen sociale psychologie gestudeerd. Als reisleidster, als theatermaakster was het haar doel om samen met elkaar iets moois te maken. En dan echt met elkaar, waarbij ze samen ervoor zorgden dat iedereen mee kon doen. Haar drijfveer hierbij is dat ze nieuwsgierig ben naar de mens.



Stelling 1

De afstand tussen inwoners en het gemeentehuis is te groot. Daar hoort nog een signaal bij, want het signaal in dorpen zoals bijvoorbeeld Blijham geven de inwoners aan dat de gemeente eigenlijk toch wel erg ver weg is.

GroenLinks vindt dat ook.

Maar we zijn een grote gemeente en het mooiste zou zijn dat het gemeentehuis wat meer in het midden zat natuurlijk.

Veel belangrijker vindt Groen Links dat de afstand niet fysiek, maar ook dat het voor de inwoners lastig is om echt contact te krijgen met de gemeente, dat je gehoord wordt.

Dat de jongeren worden gehoord en duidelijk kunnen maken wat zij willen en wat zij dingen ervaren.

Bijvoorbeeld een jongerenraad zodat de jongeren zelf kunnen meebeslissen en meedenken van hoe zij willen hier blijven in de gemeente Westerwolde.

Hoe zouden jullie de gemeente toegankelijker willen maken?

GroenLinks gaat weer politieke cafés organiseren. Waar iedereen kan aansluiten en mee kan praten.

Dus dat is hopelijk heel erg drempelverlagend voor veel mensen. Van noord naar zuid, vroeger werd dat gedaan en na een tijdje is dat wat verwaterd.



Stelling 2

Westerwolde moet eigenlijk aantrekkelijker worden gemaakt voor jonge gezinnen.

GroenLinks vindt dat ook.

Jonge gezinnen moeten blijven, maar ook de jongeren. Die hebben we hier nodig voor de toekomst, voor nu.

Het grootste probleem, denk ik, zijn beschikbare en betaalbare woningen. Er wordt op dit moment wel flink gebouwd. En er zijn goede plannen.

Daarnaast moet er worden gekeken naar alternatieve manieren van wonen, je kunt bijvoorbeeld denken aan tiny houses of andere woonvormen.

Zorg voor voldoende woningen voor ouderen dichtbij de voorzieningen, zij kunnen dan woonruimte vrijmaken voor gezinnen.

Als raadslid vindt Astrid het belangrijk dat iedereen zich gehoord en gezien voelt.

Want mensen hebben elkaar nodig om samen een mooie toekomst te bouwen.

Haar hoop is dat als zij tachtig hier rondloopt met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dan hoopt zij dat zij niet hoeft te zeggen: “Vroeger was alles beter”. Maar hoopt zij echt dat zij van ganser harte kan zeggen: “Dat hebben we samen goed voor elkaar”.

Want de beslissingen die we nu maken die bepalen onze toekomst. Stem daarom 18 maart GroenLinks Westerwolde.



Foto’s en tekst: Geert Smit





