Jongeren willen blijven, maar vinden geen woning in het Oldambt

OLDAMBT- De SP-fractie in de gemeenteraad van Oldambt luidt de noodklok over het ontbreken van concrete plannen voor jongerenhuisvesting. Uit recente beleidsstukken van de gemeente blijkt dat jongeren wel worden genoemd in sociale en economische agenda’s, maar dat duidelijke en meetbare doelen voor betaalbare woningen voor jongeren volledig ontbreken. Raadslid Jeroen Nobbe (SP) heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Volgens de SP is dit een groot probleem. “We zeggen dat we jongeren willen laten meedoen, aan het werk willen helpen en in de regio willen houden, maar ondertussen is er voor veel jongeren simpelweg geen betaalbare woning te vinden,” aldus Nobbe. “Zonder woning geen toekomst in Oldambt.”

Geen concrete doelen, geen aantallen

De SP wijst erop dat in het Jeugdbeleid 2026–2029, het Programma Wonen Oldambt, de Sociale Agenda en de Economische Agenda Nij Begun wel wordt gesproken over jongerenparticipatie en het behoud van jongeren, maar niet over hoeveel woningen er voor jongeren worden gebouwd, in welke prijsklasse en binnen welke termijn.

“Jongeren en starters worden niet eens specifiek als doelgroep benoemd, laat staan dat er aantallen of percentages zijn vastgelegd,” zegt Nobbe. “Dat maakt het beleid vaag en niet te controleren.”

Jongeren voelen zich klemgezet

Voor veel jongeren is de situatie herkenbaar en frustrerend.

“Ik werk hier, mijn vrienden wonen hier en ik wil graag in Oldambt blijven. Maar zolang ik jaren moet wachten op een betaalbare woning, word ik eigenlijk gedwongen om te vertrekken.” Aldus een jongere uit Oldambt

Leegstand naast woningnood

De SP wijst er bovendien op dat er in Oldambt leegstaand vastgoed is dat kansen biedt voor jongerenhuisvesting. Denk aan langdurig leegstaande winkelpanden in het centrum, waar al jaren geen functie meer in zit, terwijl jongeren geen woning kunnen vinden.

“Het is toch niet uit te leggen dat panden jarenlang leegstaan, terwijl jongeren noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen of de gemeente verlaten?” vraagt Nobbe zich af. “Met gerichte keuzes kun je hier snel betaalbare woningen van maken.”

Vertrek van jongeren dreigt

De SP maakt zich zorgen over het aanhoudende vertrek van jongeren uit de regio. Woningnood, lange wachttijden en een gebrek aan passende woningen zorgen ervoor dat jongeren elders hun toekomst opbouwen.

“Arbeidsmarktbeleid zonder woonbeleid is een lege belofte,” stelt Nobbe. “Als je wilt dat jongeren hier blijven werken, moet je er ook voor zorgen dat ze hier kunnen wonen.”

Oproep tot Jongerenwoonagenda

In de schriftelijke vragen roept de SP het college op om te komen met een aparte Jongerenwoonagenda, met:

• meetbare doelen;

• een concrete planning;

• een bijbehorend budget;

• en jaarlijkse rapportage aan de gemeenteraad.

Daarnaast vraagt de SP om harde afspraken met woningcorporaties, kortere wachttijden voor jongeren en het actief benutten van leegstand voor jongerenhuisvesting.

Aansluiting bij landelijke oproep

De SP wijst erop dat recent in de Tweede Kamer vrijwel unaniem een motie is aangenomen voor veilige en betaalbare woningen voor Groningse jongeren. “Wij verwachten dat Oldambt hier actief op aanhaakt en samenwerkt met het Rijk, de provincie en andere gemeenten.”

“Jongeren verdienen meer dan mooie woorden”

“Het probleem is niet dat jongeren onzichtbaar zijn,” besluit Nobbe. “Het probleem is dat hun grootste zorg, een betaalbare woning in Oldambt, steeds weer buiten beeld blijft. Jongeren verdienen meer dan mooie woorden in beleidsnota’s. Ze verdienen concrete keuzes.”

Bron: Jeroen Nobbe, SP Oldambt