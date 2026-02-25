Kom naar de rozensnoeidag: leer, snoei en geniet in het Rosarium

WINSCHOTEN – Op zaterdag 14 maart organiseert de gemeente Oldambt samen met Groei & Bloei een rozensnoeidag. Deelnemers krijgen een lezing over rozenverzorging en oefenen daarna zelf met snoeien in het Rosarium in Winschoten. Deelname is gratis.
Instructie
Deelnemers worden tussen 09.45 en 10.00 uur ontvangen in Gastrobar MOOD met koffie en koek. Om 10.00 uur vertelt Marnix Bakker van de Nederlandse Rozenvereniging over de verschillende soorten rozen en hoe ze moeten worden verzorgd. Daarna gaan de deelnemers om 11.00 uur naar buiten, waar ze in het Rosarium een instructie krijgen en zelf aan de slag gaan. De rozensnoeidag eindigt om 12.30 uur.
Voorjaarsstuk
Naast het snoeien van de rozen is er de mogelijkheid om een voorjaarsstuk te maken onder begeleiding van een professionele bloemschikker. Hieraan zijn kosten verbonden.
Praktische informatie
1. Datum: zaterdag 14 maart
Locatie Gastrobar MOOD
2. Zelf meenemen: een goede snoeischaar, handschoenen en eventueel laarzen
3. Deelname: gratis
Aanmelden
Aanmelden graag vóór donderdag 12 maart via het aanmeldformulier op de website van de gemeente Oldambt, www.gemeente-oldambt.nl .
Bron: Gemeente Oldambt