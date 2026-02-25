DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Gisteravond werden rond 20:40 uur op een parkeerplaats van een supermarkt aan de Kirchhofstraße agenten geconfronteerd met verzet en beledigingen. De politie was gealarmeerd na een melding van schade aan een auto. Volgens de eerste bevindingen had een 17-jarige de zijspiegel van een geparkeerde auto beschadigd. De eigenaar van de auto waarschuwde vervolgens de politie. Agenten troffen een groep van zes jongeren aan, waaronder de 17-jarige. Tijdens de politieactie werden de agenten door verschillende leden van de groep herhaaldelijk grof beledigd. Een 16-jarige weigerde gehoor te geven aan een bevel om het gebied te verlaten, werd agressief en verzette zich vervolgens tegen het politieoptreden. Hij werd uiteindelijk overgedragen aan een ouder/verzorger. Een andere 17-jarige bleef de agenten beledigen. Hij werd meegenomen naar het politiebureau om daar overgedragen te worden aan een ouder/verzorger. De tiener beschadigde de politieauto door ertegenaan te schoppen. Hij probeerde ook herhaaldelijk de agenten te bespugen op. Het gaat om een ​​groep tieners uit Weener, in de leeftijd van 14 tot 17 jaar. Er zijn diverse strafrechtelijke procedures tegen hen gestart.

Lathen

Afgelopen maandag vond tussen 11:00 en 12:30 uur in Lathen een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een nog onbekende bestuurder reed tijdens het parkeren of wegrijden tegen een geparkeerde zwarte VW Multivan. Het incident vond plaats op de parkeerplaats tussen Rossmann en het gemeentehuis aan de Große Straße. Volgens de huidige informatie zou de bestuurder mogelijk in een oranje auto hebben gereden. De bestuurder is na het ongeval gevlucht.

Gisteren is tussen 09:30 en 10:30 uur op de Raiffeisenplatz ter hoogte van nummer 13 een witte Ford Transit bedrijfsauto aangereden. De wagen heeft rechts achter schade. Dit is vermoedelijk met een rood voertuig gebeurd.

Getuigen worden verzocht de politie van Lathen te bellen via 05933/924570.

De politie zoekt getuigen van een gevaarlijke inhaalmanoeuvre. Dit vond afgelopen vrijdagochtend rond 8.15 uur op de B70 ter hoogte van Lathen plaats. Vlak voor afslag naar de Renkenberger Straße werd een 28 jarige vrachtwagenchauffeur, ondanks dat er tegemoetkomend verkeer was, door een 48 jarige bestuurder van een blauwe Skoda Kodiaq ingehaald. Vervolgens botsten de vrachtwagen en de Skoda ter hoogte van de Wippinger Straße tegen elkaar. De politie zoekt getuigen van de aanrijding en andere betrokkenen contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg via 04961/9260.

Haren

Gisteravond is rond zeven uur op de Adenauerstrasse een auto opgebrand. De wagen stond vlakbij een woning. Toen de hulpdiensten arriveerden stond het voertuig al volledig in brand. De brandweer wist de brand snel onder controle te krijgen en volledig te blussen. Desondanks is de Nissan X-Trail volledig verwoest. Door de intense hitte raakte een raam van de naastgelegen woning beschadigd. Er raakte niemand gewond. De geschatte materiële schade bedraagt ​​circa € 12.000,-. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. Door lekkage van vloeistoffen uit het voertuig was het noodzakelijk dat een gespecialiseerd bedrijf de rijbaan en het trottoir schoonmaakte.

Börger

In de nacht van zaterdag op zondag is bij een magazijn aan de Nordkamp ingebroken. De daders braken een deur open en gingen er met diverse gereedschappen van het merk Makita vandoor. Volgens de huidige informatie gaat het om een ​​oplader, meerdere accu’s, een vetspuit, een haakse slijper, een radio en een accuboormachine. De schade wordt op € 1.000,- geschat. Getuigen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Sögel via 05952/93450.

Papenburg

Vorige week donderdag of vrijdag is tussen 7.00 en 13.00 uur op de parkeerplaats aan de Rathausstraße een grijze Ford Focus aangereden. Er zit een kras op het linker spatbord aan de voorkant. De veroorzaker van de schade is onbekend. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg via 04961/9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland