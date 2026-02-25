Lokaal Betrokken: Veiligheid begint niet bij de politie of de handhaving, maar bij onszelf

STADSKANAAL – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Lokaal Betrokken Stadskanaal.
Openbare orde en veiligheid klinken als grote woorden. Beleidsstukken, handhaving, blauw op straat. Maar in de praktijk gaan ze over iets heel eenvoudigs: je veilig voelen in je eigen dorp, wijk of straat.
Dat je kind zonder zorgen naar school fietst. Dat je ’s avonds nog even een ommetje maakt. Dat buren elkaar kennen en aanspreken als het nodig is. Veiligheid begint niet alleen bij de politie of de handhaving. Het begint bij onszelf. Bij opletten, bij elkaar helpen en soms ook bij elkaar corrigeren.
Niet meteen met een opgeheven vinger, maar wel met betrokkenheid. Want wie zich verantwoordelijk voelt voor zijn omgeving, zorgt automatisch voor meer rust en veiligheid.
Op lokaal niveau betekent veiligheid: zichtbare aanwezigheid, bereikbaarheid en meldingen van inwoners serieus nemen. Ook investeren in sport, cultuur en jeugdactiviteiten blijft belangrijk om problemen te voorkomen en de sociale samenhang te versterken.
En veiligheid is tegenwoordig ook digitaal. Lokaal Betrokken vindt digitale veiligheid belangrijk en wil dat de gemeente zorgvuldig omgaat met de gegevens van inwoners. Dat betekent kiezen voor veilige en betrouwbare digitale oplossingen die voldoen aan de Europese privacyregels. Daarbij past geen afhankelijkheid van Amerikaanse systemen, maar een duidelijke voorkeur voor software die dichter bij huis wordt ontwikkeld en privacy respecteert.
Inwoners moeten kunnen vertrouwen op een gemeente die hun gegevens beschermt en open is over welke digitale middelen worden gebruikt en waarom.
‘Op 18 maart 2026 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan bepalen we samen de koers voor onze gemeente. Bij Lokaal Betrokken kiezen we voor veiligheid met menselijke maat, dichtbij en betrouwbaar. Geen grote woorden, maar doen wat nodig is. Gewoon doen!’ zegt Simon Mulder, Lokaal Betrokken Stadskanaal.