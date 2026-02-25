Menkemaborg start seizoen met nieuwe tentoonstelling over Koninklijk bezoek

UITHUIZEN – Museum Menkemaborg start zondag 1 maart het nieuwe seizoen met de tentoonstelling Hooggeëerd bezoek.
Koninklijke visites aan Groningen.
Door de eeuwen heen wapperden in de provincie Groningen regelmatig de vlaggen: de koninklijke familie kwam op bezoek! Ook de Menkemaborg ontving meerdere malen vorstelijk gezelschap. Zo schoof in 1873 koning Willem III aan voor een feestelijke lunch met borgheer Gerhard Alberda van Menkema en in 1929 sierden koningin Wilhelmina, prins Hendrik en de jonge prinses Juliana ons gastenboek met hun handtekeningen.
Betekenis Koninklijk bezoek
In de tentoonstelling Hooggeëerd bezoek duikt de borg in de wereld achter deze koninklijke visites. Waarom reisden de Oranjes naar de Ommelanden? Welke rituelen en etiquette kwamen daarbij kijken? Hoe zag zo’n dag eruit — van de kledij tot het menu, van de stoet tot de toeschouwers? Wat betekende dit alles voor de borgbewoners, maar ook voor de Groninger? Met verhalen, bijzondere objecten uit de Menkemaborg, bruiklenen, plus persoonlijke herinneringen uit de provincie brengen we vanaf 1 maart de feestelijke sfeer van deze bezoeken opnieuw tot leven. Stap binnen in een wereld van wapperende linten, glanzende koetsen en ontmoetingen die de regio nog lang bijbleven.
Vacature voorzitter
Het vraagt jaarlijks veel aandacht van zowel bestuur als directie om de borg en tuin er optimaal te laten uitzien. Daarbij kijken we ook naar de toekomst om nog meer mensen kennis te laten maken met het meest noordelijk kasteel van Nederland. De borg is op zoek naar een voorzitter voor het algemeen bestuur van de stichting. Samen met de andere leden van het bestuur zorg je voor het behoud van de borg en zet je de koers uit voor de komende jaren. Het is een uitdaging maar ook zeer leuk vrijwilligerswerk. Elders in de krant staat een oproep om je te melden als kandidaat.
Openingstijden
De Menkemaborg is van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken (maart t/m september). Van oktober t/m december is de borg van 10.00 tot 16.00 uur te bezoeken. Ga voor meer informatie naar www.menkemaborg.nl.
Bron: Afiena van IJken-van Zanten