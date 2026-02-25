Menkemaborg start seizoen met nieuwe tentoonstelling over Koninklijk bezoek

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 25 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON BREEKT DOOR | VRIJDAG WAT REGEN

Het is nog een redelijke bewolkte start, maar in de loop van de dag komt de zon erbij: vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig, met mogelijk wat kleine stapelwolken. Er is vandaag een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost (windkracht 2 tot 3), en de temperatuur stijgt daardoor tot ca. 15 graden.

Morgen is het ook redelijk zacht want dan wordt het ongeveer 14 graden. Er is dan nog vrij veel zon maar maar door een zuidwestenwind komt er af en toe ook bewolking voorbij. En dat weerbeeld is een beetje een voorbode voor de vrijdag want dan is het bewolkt met af en toe wat regen of motregen. De middagtemperatuur is dan nog 12 of 13 graden, maar er is vrijdag windkracht 4 tot 5.

In het weekend gaan we terug naar 10 tot 12 graden en dan is het een beetje afwisselend, met zaterdag een paar buien maar zondag droog weer met mooie zonnige perioden. En na het weekend lijkt dat patroon met zon en een enkele bui nog even door te gaan.