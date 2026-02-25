Passieconcert met Vocaal Ensemble ‘Het Hoogeland’ in de Magnuskerk te Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zondag 29 maart a.s. begint de concertserie 2026 in de Magnuskerk te Bellingwolde met een Passieconcert. Dit concert wordt gegeven door Het Vocaal Ensemble ‘Het Hoogeland’ onder leiding van dirigent Vincent Hensen.
Het Vocaal Ensemble staat bekend om zijn hoge prestatiestandaard en de uitzonderlijke kwaliteit van de stemmen. Het Ensemble brengt naast het oratorium van Cesar Franck prachtige passieliederen van Bach en Brahms ten gehore.
Aanvang 16.00 uur
Bron: Pieter Shaw