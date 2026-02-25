Toneelgroep Maranatha speelt: Ziekenhuis aan de race in de Semsstraatkerk

STADSKANAAL – Op zaterdag 7 maart speelt Toneelgroep Maranatha in de Semsstraatkerk het blijspel in drie bedrijven: Ziekenhuis aan de race, geschreven door Piet Kuyper.
Tante Gré gelooft meer in haar eigen kruidenmengsels, dan in de hedendaagse chemische pillen. Vanwege een operatie aan haar heup belandt ze echter in een ziekenhuisbed, tegen wil en dank. Daar bindt ze dan ook de strijd aan met de hedendaagse medische wetenschap door een clandestiene handel op te zetten met haar zalfjes en drankjes. Daarbij krijgt ze hulp van Theo de schoonmaker en Joep die regelmatig weet te ontsnappen uit de psychiatrische afdeling.
Maar dokter Peter Paul is niet zo blij met haar handel, zeker niet als op een dag het halve ziekenhuis aan de diarree is. Vreemd, haar kamergenoot Generaal Van Brugstede heeft wel diarree en zij niet?
Doldwaze humor vanuit een ziekenhuiskamer met een luchtje, dat is zeker.
Na afloop van het toneelstuk vindt er een verloting plaats met mooie prijzen!
Aanvang 19.30 uur.
Bron: Grieta Vosselman