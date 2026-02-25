Tropische avond in Filmhuis vanBeresteyn met Verliefd op Curaçao

VEENDAM – Woensdagavond 4 maart 2026 verandert Filmhuis vanBeresteyn in een bruisend Caribisch eiland tijdens de vanB Special: Verliefd op Curaçao. Een complete avond uit vol film, live-muziek en tropische vibes.
Centraal staat de sprankelende feelgoodfilm Verliefd op Curaçao, maar deze vanB Special is méér dan alleen kijken. Bezoekers worden ondergedompeld in Caribische sferen met een Silent Disco, swingende live muziek, een tropische photobooth en natuurlijk zomerse gezelligheid. Een pauzedrankje is bij de prijs inbegrepen.
De dresscode is Tropical Twist: hoe kleurrijker en zomerser, hoe beter. Alles is erop gericht om even te ontsnappen aan de winter en het vakantiegevoel te omarmen.
Tickets kosten €12,50 per persoon, inclusief film en pauzedrankje.
Over de film
Verliefd op Curaçao is een romantische komedie over Merel en haar zoon Lars. Wanneer Lars op het punt staat te trouwen, maakt hij zich zorgen over zijn alleenstaande moeder. Hij nodigt haar uit voor een zonnige vakantie naar Curaçao, zonder te vertellen dat het eigenlijk een singlesreis is. Op het eiland kruisen hun paden die van charmante kunstenaar Ozzie, zijn energieke zus Louella, de hopeloze romanticus Herbert en journaliste Malti, die undercover werkt aan een kritisch artikel. Onder de Caribische zon blijkt de liefde zich echter niet te laten plannen.
Datum: Woensdag 4 maart 2026
Aanvang: 19.30 uur (Inloop 18.45 uur)
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn