Veendammer Snertwandeling groot succes

VEENDAM – De vijfde editie van de Veendammer snertwandeling was woensdagmiddag een groot succes. Maar liefst 216 deelnemers wandelden in een voorjaarszonnetje met heerlijke temperaturen o.a. in recreatiepark Borgerswold.
De Veendammer Snertwandeling staat bekend om het trotseren van winterse omstandigheden. Alleen was daar géén sprake. De wandeling is een uitdagende en verbindende activiteit, waarbij deelnemers elkaar onderweg ontmoeten en gezamenlijk actief zijn in de buitenlucht.
De wandelroute had een lengte van 6 kilometer. Halverwege de route was er een pauzestop in het Henk Niehuisstadion waar de deelnemers zich te goed konden doen aan een kom snert of vegetarische soep.
Bron en foto’s: Peter Panneman