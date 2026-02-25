Verkiezingscampagne en stemwijzers: ingezonden artikel van Marco Visscher Fractievoorzitter Gemeentebelangen Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een door Marco Visscher, Fractievoorzitter Gemeentebelangen Westerwolde, ingezonden artikel:



Beste inwoners,

De komende weken trekken de politieke karavanen weer door onze dorpen, om zichzelf te laten zien en stemmen te trekken. Zelf heb ik daar niet zo veel mee. Voor ons als Gemeentebelangen is het raadswerk een continu gesprek met onze inwoners, het hele jaar door, vier jaar lang. En dus niet alleen zo vlak voor de verkiezingen. Een spontaan gesprek op straat, tijdens een wandeling met de hond in de mooie Westerwoldse natuur, in een supermarkt (met het risico dat mijn diepvriesproducten ontdooien) of langs de lijn bij een sportvereniging is voor ons minstens zo waardevol.

Wist u trouwens dat iedereen lid of geen lid welkom is om een fractievergadering bij te wonen en met ons in gesprek te gaan over wat u bezighoudt in onze mooie gemeente?



En toch zijn wij al weken bezig met campagne voeren in onze gehele gemeente. Omdat we graag ook van deze mogelijkheid gebruik maken om met u als inwoner in gesprek te gaan. En natuurlijk willen wij ook graag onze nieuwe kandidaten presenteren en onze speerpunten uitdragen. Daarnaast natuurlijk ook zoveel mogelijk stemmen binnen halen om verder te kunnen met ons werk in de gemeenteraad. Wij doen het immers voor onze inwoners en de mooie leefomgeving waar we met elkaar in wonen.



Wat u van ons wel zult horen is dat niet alles wat we graag zouden willen zomaar kan. Aan mooie beloftes die niet te realiseren zijn heeft immers niemand wat. We moeten met elkaar op ons huishoudboekje letten we kunnen het geld van de gemeente ook maar één keer uitgeven. Dus willen we meer uitgeven dan zal er ook meer geld binnen moeten komen, en dat komt dan wel bij de gemeentelijke belastingen op. Zo realistisch moeten we wel zijn.



Bij Gemeentebelangen Westerwolde staan wij voor: “Actief, Kritisch, Betrokken’ met een “Hart voor Westerwolde”. Daarom zult u van ons een realistisch verhaal te horen krijgen en geen loze beloften.

Politiek gaat niet over wie het hardst roept of het meeste belooft, maar over wie de verantwoordelijkheid neemt om Westerwolde financieel gezond en leefbaar te houden voor de lange termijn. Dat is misschien minder flitsend, maar het is wel het eerlijke verhaal.



Naast mooie en vaak loze beloftes zien we in verkiezingstijd nog een zorgwekkende trend. Namelijk de populariteit van een stem- of kieswijzer. Hoewel het natuurlijk een handig en snel hulpmiddel lijkt, geeft het vaak een onvolledig of soms zelfs een geheel verkeerd beeld van hoe lokale politiek nu echt werkt en waar partijen voor staan. De nuance ontbreekt. De stellingen in zo’n kieswijzer zijn vaak bewust polariserend en zwart-wit geformuleerd. Je wordt gedwongen om ‘eens’ of ‘oneens’ te stemmen over complexe onderwerpen. In de praktijk zitten hier bijna altijd tien verschillende grijstinten tussen. Onze ervaring leert dat de oplossingen (en ook de compromissen) vaak in de details liggen. Maar die passen nu eenmaal niet in een stem- of kieswijzer.



In een stem- of kieswijzer is geen ruimte voor een prijs/gevolgen lijst. Kiest u ‘eens’ voor een bepaalde voorziening of verbetering dan staat er nooit bij : wees u bewust dat dit een verhoging van ca. 15% OZB zal opleveren. Of misschien het wegvallen van een andere voorziening. Zonder dit tweede stuk is in onze ogen de stem- of kieswijzer misleidend.



Politiek is geen quiz met meerkeuze vragen kies de vijf meest gewenste stellingen. Door politiek te presenteren als een reeks ja/nee vragen wekken we de indruk dat politiek een simpele invuloefening is. Het suggereert dat je als partij altijd je zin kunt krijgen. Maar de realiteit is altijd een samenwerking met compromissen. Om zo uiteindelijk een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen voor onze gemeente en haar inwoners voor de lange termijn. Een stemwijzer zoekt naar uitersten. En tuurlijk het is goed om idealen te hebben en na te streven. Maar weet dat er ook mensen in onze gemeente zijn die juist het tegenovergestelde als ideaal hebben. En gezamenlijk willen we graag vooruit komen met voor iedereen een leefbare gemeente.

De kracht en tegelijk ook de uitdaging voor een lokale partij is en blijft het vinden van een werkbare balans tussen die soms totaal verschillende idealen en ook het dan ook nog eens betaalbaar zien te houden. Daarom kiest Gemeentebelangen Westerwolde ervoor om niet deel te nemen aan een stem- of kieswijzer. Maar gaan we wel graag door met het besturen van onze mooie gemeente.

Onze belangrijkste boodschap voor 18 maart is: Ga vooral wel stemmen! Op de partij die volgen u het beste bij u past.

Marco Visscher

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Westerwolde