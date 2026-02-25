Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Blijham

BLIJHAM – Woensdagochtend werd als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Blijham.

Op woensdagochtend 25 februari was als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Kovviehoes “Veur Mekoar “in Blijham. Dit kovviehoes is onderdeel van SMG-Westerwolde. Na jaren van succesvol aanbieden van dagbesteding en woonzorg onder de naam Haardhout Blijham is er medio 2025 een uitbreiding gekomen. Toen is men verder gegaan onder de overkoepelende naam SMD- Westerwolde. Haardhout Blijham is nog steeds een dagbestedingsonderdeel hiervan.

Op 8 april 2025 zijn de deuren van het dagbestedingsonderdeel Kovviehoes “Veur Mekoar “geopend en werken de mee-werkers in groepjes van 6 personen in de keuken en bediening. Dit is zo een combinatie van werken achter de schermen en in contact komen met klanten.

Hier stond dan ook weer om 8.45 uur de koffie met koekjes klaar en konden de wandelaars, die zich vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de wandelcoaches. Ook deze ochtend weer de drie gebruikelijke afstanden van 6, 8 en 10 kilometer.

De wandeling ging direct vanaf de parkeerplaats het Blijhamster bos in. Dit bos is in 1975 aangelegd, direct na het afronden van de ruiverkaveling Blijham-Bellingwolde in 1974. Vanuit het bos kwam men aan in Lutjeloo. Lutjeloo betekent “klein open bos”. Vroeger werd het ook wel Lutkeloo genoemd. Het is een oud es-gehucht op een rivierduin.

Via het fietspad langs het Veendiep ging het richting de restanten van het stoomgemaal de Klieve bij Vriescheloo. Oorspronkelijk stond hier een molen, een zogenaamde achtkante grondzeiler. Deze molen was gebouwd in 1867. De molen was uitgerust met een schroef en bemaalde, samen met een andere molen, de polder Vriescheloo. De molen is afgebrand op 6 september 1886. Daarna werd de bemaling overgenomen door het stoomgemaal De Klieve, gebouwd in 1886/1887. Sinds 1933 was er een ruwoliegemaal met een Brons-motor van 100 pk, en later is deze vervangen door een elektrisch gemaal. Zoals vermeld is er nog een restant van vijzel en kolk aanwezig.

Over het iets verderop gelegen “Hoogholtje” ging de wandeling over de dijk van het Veendiep en de Westerwoldse Aa om langs de N 696 weer richting Blijham te wandelen. Hierbij ging het over de Voorwoldweg en de Verschedijk weer richting “Veur Mekoar “. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Deze ochtend stond het bekende groen vaatje voor de inzameling voor plastic doppen voor de laatste keer bij de deur. Sinds 2015 worden door vrijwilligers plastic doppen ingezameld. Vanaf deze periode heeft de mede – wandelaar Roelof Gelling zich als vrijwilliger ingespannen als verzamelaar van de doppen. Vanwege lichamelijk ongemak gaat Roelof er nu mee stoppen. Deze doppen worden gerecycled en er worden weer andere producten van gemaakt. De verwerker van deze doppen geeft een substantieel bedrag aan de stichting en deze geeft het geld weer aan KNGF Geleidehonden. Er kon in 2025 € 43.234,10 worden overgemaakt naar KNGF. Een bedankje aan Roelof, die hieraan een jarenlange bijdrage heeft geleverd, is hier zeker op zijn plaats.

Tekst en foto’s: Jan Bossen