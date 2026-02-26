WINSCHOTEN, GAMBIA – Woensdag 18 maart gaan zes personen van het Project Groep Gambia op eigen kosten voor 11 dagen opnieuw naar Gambia om alle ingezamelde baby & kinderkleding, speelgoed, medische- en schoolspullen persoonlijk te gaan uitdelen.

In november 2025 werden meer dan 150 bananen dozen naar Zuidbroek gebracht om met behulp van Door en Voor Gambia via een container verscheept te gaan worden naar Banjul (hoofdstad van Gambia). Aangezien in Gambia nog een 50 tal bananendozen in opslag staan, zullen ze het nog druk krijgen om de 200 dozen in diverse uithoeken van Gambia bij klinieken & scholen te doneren. Met de indrukken van de voorgaande reizen naar dit kleine West-Afrikaanse land is de projectgroep enthousiast en gemotiveerd om dit avontuur opnieuw aan te gaan.

Naast de inhoud van de 200 bananen dozen, zullen de leden in hun eigen koffers het maximale gewicht benutten om zoveel mogelijk spullen mee te brengen. Het is telkens bijzonder om te zien dat ondanks de

armoede en lastige arbeidsomstandigheden ze zowel op de scholen als de klinieken een warm onthaal krijgen. De dankbaarheid van medische staf in de klinieken, docenten en de enthousiaste blije kinderen is hartverwarmend.

Sinds het vorige bezoek aan Gambia, in maart 2025, zijn er diverse acties gehouden om het ook financieel

haalbaar te maken. Op 29 mei 2025 werd het 20-jarig bestaan gevierd van de Vossenburght en een Open dag georganiseerd. Diverse Najaar- & Kerstmarkten, een Bingoavond, de verkoop van kniepertjes & spek’dikk’n, Statiegeld Aktie, momenteel een Paaseitjes Aktie en de voorjaarsmarkten komen er ook weer aan met handgemaakte producten van Zorgonderneming de Vossenburght. In Winschoten wordt door het hele jaar heen diverse spullen aangeboden: medische materialen, hygiëneproducten (zeep, tandenpasta & borstel), handgemaakte kinderdekens, baby- & kinderkleding, speelgoed & knuffels en diverse schoolartikelen.

Ook wordt met hulp van Stichting Project Gambia in Bureng een waterput aangelegd. De plaatselijke aannemer boort er een diepe put om bij het écht schone, veilige grondwater te komen. Daarop wordt vervolgens een waterpomp op zonne-energie aangesloten, die het water naar een centraal tappunt in het dorp zelf pompt. Bureng heeft dankzij dit project veilig drinkwater direct in het eigen dorp, waardoor de bewoners er niet meer kilometers voor hoeven te lopen of er ziek van worden.

Bron: Bonno van Essen