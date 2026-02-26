D66 Oldambt presenteert verkiezingsprogramma “Balans tussen mens, natuur en economie: het kan wél”

OLDAMBT – D66 Oldambt kiest in het nieuw gepresenteerde verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar voor de ambitieuze en optimistische koers die de partij op 29 oktober de grootste van het land maakte. De leus luidt dan ook nu weer: “Het kan wél”.

Betaalbaar wonen, aandacht voor natuur en ruimte voor ondernemers staan centraal.

D66 legt in Oldambt de focus op een gezonde balans tussen mens, natuur en economie. Daarvoor zet de partij in op het bouwen van veel meer betaalbare woningen voor gezinnen, jongeren en senioren en wordt het toevoegen van woningen aan bestaande bouw makkelijker. Ook komt er als het aan D66 ligt een boete op langdurig leegstaande woningen. Voor een leefbare omgeving wil D66 alle dorpshuizen behouden, goede voorzieningen in de buurt voor iedereen en investeren in meer en veilige fietsroutes.

De partij zet in op preventie om armoede en ziekte te voorkomen. Sportverenigingen krijgen meer geld en worden net als buurthuizen belangrijke sociale ontmoetingscentra in de buurt. Wijken worden ingericht met voldoende groen in de buurt en gemeentelijke grond wordt standaard natuur-inclusief beheerd: geen gif, wel ruimte voor insecten, vogels en waterberging. Boeren en natuurorganisaties worden partners bij het versterken van het landschap.

Ook over de Oldambtster ondernemer is nagedacht: alle regels die niet bijdragen aan een

duurzame toekomst, moeten wat D66 betreft op de schop. Ondernemers krijgen de ruimte om te ondernemen en de gemeente stelt zich vriendelijk op richting het MKB: vergunningstrajecten verlopen soepel en het inkoopbeleid is gericht op lokale bedrijven en ondernemers. Voor cultuur, toerisme en recreatie is volop ruimte om de vrijetijdseconomie te stimuleren.

Meer invloed voor inwoners zorgt voor beter beeld.

D66 trekt duidelijke lessen uit de afgelopen raadsperiode: te vaak luisterde de politiek te laat naar inwoners. Daarom wil de partij fors inzetten op participatie. Inwoners moeten vanaf de eerste stap nauw betrokken worden bij besluiten die hun raken. Ook wil de partij een permanent burgerberaad oprichten samen met andere gemeenten in Oost-Groningen. Lijsttrekker Kevin Wójcik is daar helder over: “D66 gelooft dat beleid beter wordt als de politiek luistert naar haar inwoners. Daarom moeten we mensen de ruimte bieden om écht invloed te hebben, dat kan met een burgerberaad. Elk voorstel van het burgerberaad, wordt dan behandeld als “gewoon” raadsvoorstel door de gemeenteraad. Dat is een ambitieus plan, maar ik weet zeker: het kan wél”.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Oldambt is te lezen via deze link.

Bron en foto’s: D66 Oldambt