Aan avond met een van de beste arrangeurs en componisten van de vorige eeuw : Rogier van Otterloo (1941-1988).
Een uitzending met veel nostalgie , tussen 22.00 en 23.00 bij Radio Westerwolde.
Playlist :
01 – Amsterdam – Maggie McNeal (Eurovison Song Contest 1980 – The Hague)
02 – Het is een wonder – Linda Williams (Eurovision Song Contest 1981 – Dublin)
03 – jij en Ik – Bill van Dijk (Eurovision Song Contest 1982 – Harrowgate )
04 – Ik Hou van jou – Maribelle (Eurovision Song Contest 1984 – Luxembourg )
05 – rechtop in de wind – Marcha (Eurovision Song Contest 1987 – Brussels)
06 – Soldaat van Oranje – Rogier van Otterloo (album Verzameld werk)
07 – Swingin’ Swayers – Edwin Rutten (album Verzameld werk)
08 – Agnes Dei – Thijs van Leer & Rogier van Otterloo (album Introspection)
09 – Both Sides Now – Louis van Dijk & Rogier van Otterloo (album Telepathy)
10 – Tenderly – Pim Jacobs & Rogier van Otterloo (album Music-All-In II)
11 – Dimanche – Rogier van Otterloo (album Verzameld werk)
12 – Waters of Balaton – Metropole Orkest (album Verzameld werk)
13 – Two of A Kind – Rogier van Otterloo (album Visions)
14 – How Insensitive – Rita Reys (album Verzameld werk)
15 – 1948 – Gerard Cox (album Verzameld werk)
Eerbetoon aan Rogier van Otterloo (Toppyjazz 326)
Aan avond met een van de beste arrangeurs en componisten van de vorige eeuw : Rogier van Otterloo (1941-1988).