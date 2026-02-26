Hilarische voorstelling Tis Hier Geen Hotel 3 te zien in Veendam

VEENDAM – Donderdagavond 5 maart is de succesvolle theatervoorstelling ‘Tis Hier Geen Hotel 3’ te zien in Theater vanBeresteyn in Veendam.
‘Tis Hier Geen Hotel 3’ is het derde deel van de herkenbare, humoristische en soms heerlijk gênante reeks over leven, en vooral overleven, met pubers.
Pubers kunnen moeiteloos een bijbaantje regelen, hun belastingaangifte invullen en zorgtoeslag aanvragen. Maar de was? Die belandt nog steeds náást de wasmand. De keuken verandert in een slagveld, tikkies vliegen je om de oren en de badkamer ontploft met enige regelmaat. Ze maken zich druk om hun eerste balhaar en huilen als hun wenkbrauwen ‘scheef’ zitten. En nu ze ouder worden, dienen zich nieuwe uitdagingen aan: van stiekem vapen in het fietsenhok tot het kraken van het bed in de kamer naast je.
In deze derde editie nemen actrices Dianne Liesker en Hanneke Drenth het publiek opnieuw mee in een feest van herkenning. De voorstelling is gebaseerd op de populaire website TisHierGeenHotel.nl van Saskia Smith en Martine de Vente.
Met scherpe observaties, muzikale momenten en veel zelfspot wordt de kloof tussen ouders en hun hormonale huisgenoten liefdevol onder de loep genomen. Want waarom begrijpen zij niet ‘hoezo’ wij ergens een probleem mee hebben en waarom snappen wij dat dan weer niet?
‘Tis Hier Geen Hotel 3’ is een feest van herkenning voor iedereen die een puber in huis heeft of er zelf ooit één is geweest.
Datum: Donderdag 5 mrt 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn