DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Gisteren namen agenten van de politie in Emsland/Grafschaft Bentheim deel aan de landelijke actiedag tegen online haat zaaien. Deze campagne, gecoördineerd door het Bundeskriminalamt (BKA), richtte zich op schrijvers van haatdragende opmerkingen op sociale media. Tegelijkertijd werden in heel Duitsland strafzaken aangespannen, waaronder tegen een 39-jarige vrouw uit Papenburg. Begin januari had de vrouw een haat reactie geplaatst op de Facebookpagina van een lokaal nieuwsmagazine naar aanleiding van de geboorte van een baby met een migratieachtergrond. Er werd het onderzoek uitgevoerd door de Staatsveiligheidsdienst van de Centrale Recherche in Lingen. Daar slaagden rechercheurs erin het nepaccount van de vrouw en haar ware identiteit te achterhalen. Tijdens het onderzoek werd nog een soortgelijke haat reactie ontdekt die de vrouw uit Papenburg had geplaatst op de Facebookpagina van de Wilhelmshavenkliniek. Ook deze opmerking heeft strafrechtelijke implicaties en is gericht tegen de menselijke waardigheid van migrantenouders en hun kind. In het kader van een huiszoeking werd de vrouw woensdagochtend vroeg in haar appartement aan de Bolwinsweg in Papenburg aangetroffen en werden bewijsstukken in beslag genomen. De vrouw zal zich nu moeten verantwoorden voor haar daden op beschuldiging van aanzetting tot haat en smaad, aangezien het internet, zelfs onder de vermeende bescherming van anonimiteit, geen wetteloos gebied is.

Meppen

Gisteravond brak rond 20.00 uur brand uit op het terrein van een agrarisch bedrijf aan de Emmener Straße in Meppen. Een 39-jarige medewerker van een naburig bedrijf was een voertuig aan het terugbrengen toen hij de brand op het terrein opmerkte. De politie werd direct gealarmeerd. Volgens de eerste bevindingen vloog een geparkeerde tractor op het bedrijfsterrein in brand. De vlammen sloegen vervolgens over naar landbouwvoertuigen die in de buurt geparkeerd stonden. Twee tractoren en een minishovel werden volledig verwoest. Drie andere tractoren, die in de buurt geparkeerd stonden, raakten ook beschadigd. De brandweer rukte uit met zeven voertuigen en 34 manschappen en bluste de brand. De eerste schattingen van de schade bedragen circa € 500.000. Er vielen geen slachtoffers. Een technisch defect is vermoedelijk de oorzaak van de brand.

Gisteren vond rond 15:10 uur op de Lingener Straße een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een 50-jarige vrouw fietste op het fietspad langs de Lingener Straße in de richting van “Auf der Herrschwiese”. Toen ze bij de oprit naar de B70 de weg overstak, kwam een ​​nog onbekende bestuurder van links aanrijden. De bestuurder wilde rechtsaf slaan naar de oprit van de B70. Volgens de eerste bevindingen sloeg de bestuurder af zonder te stoppen of te remmen, waardoor hij de fietser, die voorrang had, niet zag. Er vond een aanrijding plaats, waarbij de 50-jarige vrouw lichtgewond raakte. Ze werd vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval en reed verder richting de B70 zonder de gewonde vrouw te helpen. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of het vluchtende voertuig worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen op telefoonnummer 05931/9490.

Heede

Tussen woensdag 18 en woensdag 25 februari is bij een vakantiewoning aan de Möwenstraße een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden aan de achterzijde twee deuren open te breken. Ze zijn niet binnen geweest. De schade bedraagt 1.000 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg via 04961/9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland