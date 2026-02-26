Lokaal Betrokken opent Proathuus

STADSKANAAL Lokaal Betrokken gaat met een heuse winkel aan de Hoofdstraat 29 de verkiezingscampagne in.
De winkel stond leeg en is door de eigenaar tijdelijk ter beschikking gesteld aan lokale partij Lokaal Betrokken. Die mogen tot de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart gebruikmaken van het pand. De ruimte is inmiddels ingericht en klaar om geïnteresseerden te ontvangen.
“Hoe leuk is dat?”, zegt lijsttrekker Harma Zwiers met een glimlach van oor tot oor. “We zijn zo in ons nopjes met dit pand; en dat nog wel op een toplocatie. We trekken een hoop bekijks zo.”
De winkel is door de leden omgedoopt tot ‘Proathuus’. Geïnteresseerden kunnen naar binnen lopen voor een vraag of een goed gesprek. Een kop koffie of een kop thee zijn gauw gezet.
Het pand is tot aan de verkiezingen geopend op woensdagen van 10.00 tot 14.00 uur en zaterdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. En de maandag en dinsdag voor verkiezingsdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Bron en foto’s: Lokaal Betrokken