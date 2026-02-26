RTV Noord komt met verkiezingsprogramma Tussen de Kiezers naar gemeente Westerwolde

GRONINGEN – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 trekt RTV Noord met het verkiezingsprogramma Tussen de Kiezers door de provincie Groningen. In een opvallende caravan gaat presentator Niiwino Geertsema in elke gemeente in gesprek met inwoners én lokale politici over wat er speelt.
Ze reizen langs alle Groningse gemeenten om in gesprek te gaan met de burgemeester, raadsleden en natuurlijk met de inwoners. Iedere werkdag staat de mobiele studio bij een ander gemeentehuis* in de provincie. Dit is het programma voor deze regio:
*tenzij andere locatie vermeld
Maandag 2 maart – Gemeente Pekela
Dinsdag 3 maart – Westerwolde
Woensdag 4 maart – Veendam – Theater vanBeresteyn
Donderdag 5 maart – Stadskanaal
Vrijdag 6 maart – Oldambt
Inwoners zijn tussen 12:00 en 14:00 van harte welkom om langs te komen, mee te praten en vragen te stellen aan hun lokale politici.
Centraal staat de vraag: wat leeft er in de gemeente Westerwolde? Welke onderwerpen houden inwoners bezig en welke keuzes moeten er de komende jaren worden gemaakt? Tijdens de uitzending is er volop ruimte voor gesprekken over thema’s zoals woningbouw, voorzieningen, leefbaarheid en bereikbaarheid, toegespitst op de lokale situatie.
Bron: RTV Noord