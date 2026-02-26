Shanty – en Amusementskoor ’t Kompas amuseert bezoekers steunstee Ter Apel

Foto: Gerda Boeijing
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

TER APEL – Vandaag organiseerde Welzijn Westerwolde een gezellige middag met muziek en zang.

Shanty- en Amusementskoor ’t Kompas uit Emmer-Compascuum kwam optreden in de steunstee in Ter Apel. Het was een gezellige middag.

Gerda Boeijing

