Shanty – en Amusementskoor ’t Kompas amuseert bezoekers steunstee Ter Apel

TER APEL – Vandaag organiseerde Welzijn Westerwolde een gezellige middag met muziek en zang.
Shanty- en Amusementskoor ’t Kompas uit Emmer-Compascuum kwam optreden in de steunstee in Ter Apel. Het was een gezellige middag.
Gerda Boeijing
TER APEL – Vandaag organiseerde Welzijn Westerwolde een gezellige middag met muziek en zang.
Shanty- en Amusementskoor ’t Kompas uit Emmer-Compascuum kwam optreden in de steunstee in Ter Apel. Het was een gezellige middag.
Gerda Boeijing
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.