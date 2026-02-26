Shanty – en Amusementskoor ’t Kompas amuseert bezoekers steunstee Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 26 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW LENTEACHTIG | FRISSER WEEKEND

Vanochtend wisselt bewolkt af met opklaringen, maar vanmiddag wordt het vrij zonnig en vanavond is er juist weer méér bewolking. Net als gisteren wordt het ook weer behoorlijk zacht want de maximumtemperatuur is opnieuw zo’n 15 graden. De wind is anders: die is gedraaid naar het zuidwesten. Er staat windkracht 3 tot 4, vanavond windkracht 4 tot 5.

Vannacht en morgenochtend zijn er ook nog enkele opklaringen, maar in de loop van morgenmiddag en morgenavond gaat het af en toe regenen. Maximumtemperatuur morgen rond 13 graden en ook dan een zuidwestenwind.

In het weekend is de zaterdag wisselvallig met enkele buien, vooral ‘s ochtends. De zondag begint droog met zon en dan is er later op de dag kans op wat regen. Maximum in het weekend rond 11 graden en minimumtemperaturen rond 5 graden. Dus dan zal het weer wat kouder aandoen.

Begin volgende week lijkt droog te zijn met mooie zonnige perioden.