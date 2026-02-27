Acantus start onderzoek naar UF-isolatieschuim

VEENDAM – De afgelopen dagen is er in het nieuws aandacht geweest voor UF-isolatieschuim (ureum-formaldehydeschuim). Uit eerste onderzoek blijkt dat woningcorporatie Acantus dit schuim ook heeft toegepast. Op dit moment brengen ze precies in kaart om welke woningen het gaat.
Woningcorporatie Acantus onderzoekt waar UF-isolatieschuim is gebruikt. Woon je in een woning waar dit schuim is toegepast? Dan nemen ze persoonlijk contact met je op. Als het nodig is dan laten ze de woning onderzoeken.
Hoe is er destijds gewerkt?
Toen dit isolatiemateriaal werd toegepast, is gewerkt volgens de toen geldende veiligheidsregels. Bewoners verbleven na het aanbrengen tijdelijk niet in de woning en er vonden controles plaats. Toch neemt woningcorporatie Acantus de recente signalen serieus en doen ze aanvullend onderzoek.
Mogelijke klachten
Ervaar je klachten of maak je je zorgen? Neem dan contact met het Klantcontactcentrum op via 0900 8400.
We nemen je zorgen serieus
‘We begrijpen dat dit nieuws onrust kan geven. Dat raakt ons ook. Daarom zijn we open over wat we weten en wat we nog onderzoeken. Zodra er nieuwe informatie is, delen we die via onze website en rechtstreeks met bewoners voor wie dit geldt’, meldt woningcorporatie Acantus op hun website.
Bron: woningcorporatie Acantus