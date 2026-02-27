Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zondag 8 maart Kwelderwandeling Nieuwe Statenzijl

10:00 uur – 12:30 uur Vogelkijkhut Kiekkaaste Nieuwe Statenzijl 1, Nieuwe Statenzijl

Geniet van de rust en natuur bij Nieuwe Statenzijl tijdens een begeleide wandeling van gidsen van Het Groninger Landschap. De route start bij de sluis met de bijzondere aalgoot en voert over de kwelder, waar je sporen, planten en vogels ontdekt. Door het hoge riet wandel je richting de waterkant, waar de drooggevallen Dollard zichtbaar maakt hoe uniek dit brakwatergetijdengebied is.

Zondag 8 maart Een ommetje door de weilanden rond Bezoekerscentrum Reitdiep

14:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Ontdek het Reitdiepgebied tijdens een ontspannen zondagswandeling van 2,5 à 3,5 km met gids. Je loopt door een eeuwenoud landschap waar natuur en geschiedenis zichtbaar samenkomen. Onderweg ervaar je de ruimte, de rust en het leven van het weidevogelgebied.

Zondag 8 maart Rad van Natuur (jeugd)

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Wil jij ook nieuwe dingen leren over de natuur? Geef een slinger aan het rad en maak de opdracht die de pijl je wijst. Ontdek hoe je de hoogte van een boom kunt meten of bekijk de zwaluwnestjes in de schuur.

Zaterdag 14 maart Weidevogels spotten in de Oostpolder

9:00 uur – 11:00 uur Osdijk, Noordlaren Aan het eind van de Osdijk., ongeveer 200m voorbij fietsknooppunt 88 in de bocht naar links.

Ben jij ook benieuwd of de eerste grutto’s al weer zijn te zien? Ontdek het tijdens deze voorjaarswandeling door het Hunzedal. Wandel je mee om te kijken of de weidevogels al zijn gearriveerd?

Zondag 15 maart Lentewandeling in het Midwolder bos

13:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Om het begin van de lente te vieren, ga je wandelen rond de Ennemaborg. Je bewandelt het terrein en doorkruist het bos. Tijdens de wandeling zie je hoe het bos, de dieren en de bodem ontwaken uit de winterslaap en zich voorbereiden op een prachtige zomer. De gids vertelt je over wat er op dat moment groeit, bloeit, vliegt of fladdert in en om het bos. Én wijst je op de mooie dingen die de natuur in het voorjaar te bieden heeft. De tocht duurt maximaal 2,5 uur en is geschikt voor iedereen die redelijk ter been is. Stevige schoenen zijn aan te raden. Kinderen zijn van harte welkom.

Zondag 15 maart Stinsenplanten excursie Iwema Steenhuis

13:30 uur – 15:00 uur Iwema Steenhuis’t Pad 15A, Niebert

In kleine groepjes maak je een rondwandeling door de tuin van het Iwema Steenhuis in Niebert. Onderweg vertelt een gids over de geschiedenis van het Steenhuis en over de stinsenplanten die er groeien: hun herkomst, hun plek in het landschap en hoe ze zich door de seizoenen ontwikkelen. Niet alle planten bloeien tegelijk; welke nu in bloei staan hangt af van het winterweer. Zeker is dat er volop bloemen zijn om van te genieten.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap