Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 27 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER REGEN | MORGEN BUIIG

Vanochtend is het droog met een paar mooie zonnige perioden. Vanmiddag raakt het geheel bewolkt en in de loop van de middag en vanavond gaat er af en toe regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en de temperatuur zal toch weer oplopen tot een maximum van 15 of 16 graden.

Vannacht is het meestal ook bewolkt en ook dan valt er af en toe regen. Het is vannacht niet koud met een minimum rond 9 graden, morgenoverdag is de maximumtemperatuur 12 of 13 graden. Zondag is het zo’n 10 graden en dan is er vrij veel zon met later meer bewolking.

Ná het weekend is het op maandag en dinsdag redelijk zonnig en dat geeft maxima van 13 of 14 graden. De wind is zondag zwak tot matig bij een zuid-zuidoostenwind. Vanaf woensdag is er een oost-noordoostenwind en daardoor is het wat koeler met een graad of 11. Er is dan ook weer meer bewolking maar het lijkt later in de week nog droog te blijven.