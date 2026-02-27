Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, de spreuk van de zoaterdag, de Dieverdoatsie agenda en een verhoal van Harma de Roo met info van biblionet. Gast is Bart Kruizinga bekend van K- Twije, 2 Körten en 2 Langen en van Mentally Young.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Henk Guchelaar. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, horen we over de Klets High Tea & Wandeling in Smeerling, welke activiteiten er plaats vinden in het Voedselbos de Pelgrim in Bellingwolde, besteden we aandacht aan een weerbaarheidstraining voor vrouwen in Oude Pekela en horen we wat er valt te beleven tijdens de Junior Spoordag van STAR.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
Voor de frequenties klik HIER.