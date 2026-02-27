Gratis Golfclinic bij Golfclub Westerwolde

VLAGTWEDDE – Golfclub Westerwolde nodigt sportliefhebbers, nieuwsgierigen en iedereen die eens iets nieuws wil proberen uit voor een gratis golfclinic op haar prachtige baan in het mooie Westerwolde. De clinic is op zaterdag 14 maart van 10.00 tot 12.00 uur.
Tijdens de golfclinic maken deelnemers op een laagdrempelige en ontspannen manier kennis met de golfsport. Onder begeleiding van enthousiaste leden leren zij de basis van de swing, het putten en het korte spel. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen en om de sfeer van de club te proeven.
Programma-onderdelen:
Introductie tot de golfsport
Begeleiding in kleine groepjes
Oefenen van swing, chip en putt
Rondleiding over het terrein
Consumptie in Restaurant Nuver
Voor wie?
De clinic is bedoeld voor iedereen die vrijblijvend wil ontdekken of golf iets voor hem of haar is. Makkelijk zittenede kleding volstaat; materiaal wordt door de club beschikbaar gesteld.
Aanmelden: Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is gewenst in verband met de groepsindeling en golfsets. Aanmelden kan via clinics@gcwesterwolde.nl.
Over Golfclub Westerwolde:
Golfclub Westerwolde staat bekend om haar gastvrije sfeer, uitdagende baan en prachtige ligging in het Groningse landschap. De club biedt zowel beginnende als ervaren golfers een plek om sportief en gezellig samen te komen.
Bron: Ed van de Bunt