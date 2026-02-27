Groninger Belang brengt portefeuillehouders jeugdzorg samen

GRONINGEN – Op initiatief van Yaneth Palacio Menger (Stadspartij 100% voor Groningen) organiseert de Provinciale Statenfractie van Groninger Belang op 12 maart een bijeenkomst voor portefeuillehouders Jeugdzorg van alle aan Groninger Belang gelieerde gemeenteraadsfracties, om samen te praten over de aanhoudende problematiek rondom jeugdzorg.
Jeugdzorg onder druk
In vrijwel alle Groninger gemeenten lopen partijen tegen dezelfde problemen aan binnen de jeugdzorg:
lange wachttijden
schrijnende situaties
oplopende kosten
beperkte effectiviteit van sommige interventies
‘Voor Groninger Belang is helder: dit zijn geen lokale incidenten, maar structurele knelpunten die
gemeentegrenzen overstijgen. Groninger Belang ziet dat onze gemeenten vaak tegen dezelfde muren oplopen, dan is het logisch dat we elkaar niet beconcurreren, maar versterken. We moeten van elkaar leren en samen optrekken!’
Samenwerken vanuit de kracht van de regio
Groninger Belang staat voor besluitvorming van onderop en samenwerking tussen gemeenten. Niet meer
bestuurlijke drukte, maar praktische oplossingen. De bijeenkomst is bedoeld om:
ervaringen tussen gemeenten uit te wisselen
knelpunten concreet in kaart te brengen
te verkennen waar gezamenlijke aanpak mogelijk is
te kijken of er richting provincie en Rijk gezamenlijk kan worden opgetrokken
Het doel is om van elkaar te leren en met elkaar tot realistische, uitvoerbare voorstellen te komen. Gemeentegrenzen mogen geen grens zijn voor oplossingen
Groningen verdient beter!
Bron: Provinciale Statenfractie van Groninger Belang