Ine Paauw uit Wedde opnieuw kandidaat bij Heel Holland Bakt

WEDDE – Ine Paauw uit Wedde doet opnieuw mee aan het programma Heel Holland Bakt.
Dit seizoen nemen 16 oud-bakkers uit vorige seizoenen het tegen elkaar op. Een van hen is Ine Paauw (53) uit Wedde. Zij schopte het in het vijfde seizoen in 2017 tot de halve finale. De smaken die ze in de keuken gebruikt, komen voort uit haar jeugd, waar ze als meisje opgroeide in Jeddah (Saoedi Arabie) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), midden tussen mensen uit verschillende landen en culturen. Thuis zorgden de dienstmeisjes voor haar familie en kookten de heerlijkste gerechten uit verre oorden. Ook ging ze graag mee naar de souk, een authentieke Arabische markt waar dagverse groente, fruit en vis, maar zeker ook de specerijen verkocht worden. Toen ontstond haar passie voor koken en bakken. De warmte, de geuren, de smaken. Ze vindt het heerlijk om in de keuken te zijn waar de geuren van specerijen op die van parfum lijken en de basis vormen voor haar baksels en kookkunsten.
Na haar deelname aan Heel Holland Bakt, zegde zij haar baan in de zorg op en startte ze haar eigen bakbedrijf: By INE Passie & Ambacht. Ook werd ze trouwambtenaar en bracht ze een bakboek uit. In haar bakschuur aan de Lageweg in Wedde verkoopt zij sinds 2021 allerlei lekkernijen en geeft ze kleine workshops.
In deze speciale editie van Heel Holland Bakt nemen 16 bakkers uit eerdere seizoenen het twee weken lang tegen elkaar op. We zien Dagmar, Daniel, Erna (seizoen 1), Erna (seizoen 10), Francis, Ine, Jan, Jenny, Kim, Maarten, Pien, Rik, Shelby, Tim, Yannis en Zeinab weer terug in de tent. De afleveringen zijn vanaf maandag 13 april 2026 te zien, van maandag tot en met vrijdag 24 april, rond 21.30 uur bij MAX op NPO 1.
Bron: Ine Paauw/Heel Holland Bakt